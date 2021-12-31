人潮回不來！北市跨年晚會塞不滿　北捷運量衰退60萬人次

▲2022台北最HIGH新年城跨年晚會受疫情影響全場採取實名制入場，到了開場前夕人潮仍三三兩兩稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市跨年晚會今晚登場。根據台北捷運公司統計，截至晚間8點為止，捷運全線總運量約135.4萬人次，較11、12月週六平均運量減少約2萬。台北市政府周邊4站，市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站等，運量約10萬人次，較11、12月週六同時段平均運量增加約2.7萬人次。

但相比去年疫情最嚴重之際，仍是呈現減少趨勢。2020年12月31日當天截至晚間8點，捷運全線總運量約196.1萬人次，今年衰退約60萬人次。北市府周邊4站，市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站等，運量13.9萬人次，今年衰退約3.9萬人次。

台北捷運31日凌晨將不關閉持續營運至1月1日半夜、板南線與淡水信義線將增加班次、市政府站與台北101／世貿站適時過站不停。根據台北捷運統計，12月31日上午6點到下午3點止，累計運量約為66萬人次，人數明顯減少；但北捷強調，去年31日為上班日，今年為休假日，本來人潮就會比較少。

北捷表示，配合12月31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運循例連續42小時（110年12月31日6時起至111年1月1日24時，小碧潭站及新北投站除外）營運不收班。

北捷強調，為加強輸運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自19時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2~3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線19時過後均延駛至象山站，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。