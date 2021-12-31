台南「好YOUNG跨年演唱會」開唱2萬人次湧入　黃偉哲：台南跨年最精彩

▲2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，現場湧入約2萬人次到場追星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，現場湧入約2萬人次到場追星，還有粉絲本週一就來排隊。

由「甜美小公主」張羽靚暖場表演後，五堅情成員婁峻碩領銜正式開場演出，帶來＜Colorful＞、＜Feel＞、＜Booyah＞等嗨歌，引起台下歌迷尖叫連連；緊接著金曲歌后艾怡良帶來＜寂寞無害＞、＜Forever Young＞、＜我這個人＞等好歌，讓眾人聽得如癡如醉。

婁峻碩表示台南的各項美食中，最喜歡牛肉湯；艾怡良則表示，台南是非常YOUNG的城市，希望大家都永遠這麼熱情快樂，希望大家新年都能過得閃亮亮；B.T.O.D還特地教全國觀眾「偉哲折手舞」，歡迎大家看到市長時cue他一起跳舞。

台南「好YOUNG跨年演唱會」精彩連連，緊接著還有周興哲、文慧如、許含光、Karencici、閻奕格、大支、李友廷、?te壞特、高爾宣、林宥嘉、炎亞綸等知名歌手接連熱力獻唱，市長黃偉哲歡迎大家跨年首選台南，元旦連假到台南旅遊最精彩。