民眾黨要海選桃園市長！　「桃園先行」其他縣市也不排除　　

▲民眾黨徵詢2022桃園市長人選。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨31日在臉書上宣布，將以海選的方式徵詢桃園市長的人選，尋找有意改革桃園的市長參選人，不論舉薦人選或毛遂自薦都可以。秘書長謝立功說，台灣政黨的模式都是從內部挑人，但我們跟其他政黨不同，走全民參政概念，也期待社會各行各業有很多人，原來不是參與政治的人，但對政治有些期待，若能把這些人找出來，能有更大的空間去落實全民參政理念。

「不容諱言，現在缺乏有智慧的政治領袖。」謝立功說，在2014前，沒人想到會有像柯文哲這樣的醫師參選，但證明這的確是很好的模式。而柯文哲的選風，也引起很多對政治冷感者燃起超越藍綠、跳脫藍綠傳統思維的人出來，「若能找到這樣的人，那又何必一定是我呢？」

謝立功說，所以在這樣思考下，尤其鄭文燦在桃園的模式，有人說是新潮流模式 收編、收買，但看起來效果確實不錯，不過，仔細想想，最近發生砂石場非法開挖事情，為什麼都從來沒處理？航空城事件也是，太多人傳出弊端等，3＋11也是，桃園作為國門，沒處理好、反應慢，對台灣影響太大了，「桃園好，台灣一定更好，希望在這情形下 如何舉薦最適當的人來選 讓人民對政治有不同想像空間」。

至於其他縣市是否會比照辦理？謝立功說，不見得是每個縣市要採取相同作法，像是在台北市，黃珊珊副市長已經跑了很長一段時間，選舉就是這樣，套用孫子兵法講的，兵無常勢、水無常性，沒固定的做法，但這做法其實是可以嘗試，「先由桃園來試試，若做得不錯，其他縣市也不排除」。