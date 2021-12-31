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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國企捐巨款高雄！柯文哲酸「有人出世就好命」　他曝數據反擊

▲▼柯文哲視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台電、中油、中鋼捐助高雄，柯文哲酸「有人出世就好命」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電、中油、中鋼各捐助8千萬給高雄市政府改建壽山動物園引發爭議，台北市長柯文哲酸說「有人出世就好命」。對此，立委兼民進黨高雄市黨部主委趙天麟批評，這是柯一貫的傲慢作風、為德不卒，另外，高雄市議會民進黨團幹事長黃文益也直指柯最沒有資格說三道四，因為台北市2021的統籌稅款429億元，相對高雄市的331億元有近百億元差距。

高雄市因國公營事業及企業支持推動公益建設引發爭議，不只前高雄市長韓國瑜自虧，他當高雄市長姥姥不疼，舅舅不愛，「但陳其邁當市長三千寵愛在一身」；柯文哲也酸說「有人出生就好命，阮是用命在打拚」，大嘆和高雄市長陳其邁命運不同。

▲▼立委趙天麟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲立委兼民進黨高雄市黨部主委趙天麟批評，這是柯一貫的傲慢作風、為德不卒。（圖／記者賴文萱翻攝）

趙天麟直指，這是有心人刻意拿高雄的建設經費做文章，試圖轉移中二選區國民黨候選人顏寬恆國庫通私庫的醜聞焦點。他說，高雄市是台灣的工業重鎮，不管是發電、石化及鋼鐵產業對台灣的經濟都有重大貢獻，也承擔了污染，歷任市長都希望和國公營事業單位合作讓城市轉型，市長陳其邁團隊也協力進行動物園及公園的整建等，經費合法、合乎情理。

但是，有心人卻泛政治化，柯文哲還用天龍國的思維說風涼話等，趙天麟批評那是柯文哲一貫傲慢的作風，為德不卒 ; 不思台北市集三千寵愛於一身，商業經濟活絡也沒有太多的工業設施，如何能理解南台灣要工業轉型的期待。

▲▼陸軍睦鄰經費。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼趙天麟批，陸軍睦鄰經費被故意扭曲，指高雄拿全國最多。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陸軍睦鄰經費。（圖／記者賴文萱翻攝）

泛政治化的還有陸軍睦鄰經費也被故意扭曲還指高雄拿全國最多。趙天麟表示，高雄市油、彈庫在全國15縣市中有5處，過去發生過相關意外 ; 尤其，睦鄰經費是依照級別撥給，每縣市皆然，但是有心人卻又說高雄拿的款項特別多等，這就是刻意操作。

黃文益則以高雄市的統籌分配稅款為例，直指柯文哲最沒有資格說三道四，因為台北市2021的統籌稅款429億元，相對高雄市的331億元就有近百億元差距，光是這百億元就足以撐起高雄市迫切推動的建設。

▲▼高雄市議員黃文益。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員黃文益批，台北市是最典型「把快樂建築在別人的痛苦上」的城市。（圖／記者賴文萱翻攝）

他說，目前統籌分配稅款是依照直轄市的營業額50%、土地面積及人口數各20%等比例計算分配 ; 但是高雄市土地面積2952平方公里是台北市271平公方里的逾10倍大，人口數也多於台北市，卻因為很多企業的總公司設在台北市，工廠設於高雄，致高雄市未蒙其利卻受其害。

黃文益主張，修訂統籌分配稅款應該提高人口及面積的分配比例 ; 尤其，高雄市有很多企業總公司設在台北，利潤上繳北市府，但是造成的空污及水污卻由高雄在地承擔，台北市是最典型「把快樂建築在別人的痛苦上」的城市，呼籲柯文哲謙虛面對，不要得了便宜還賣乖。

▲▼高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員林智鴻表示，台北資源的豐沛都讓高雄羨慕不已，現在高雄只是追求個公平發展的機會。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員林智鴻則說，一直以來，台北資源的豐沛都讓高雄羨慕不已，台北捷運一條一條蓋，高雄捷運等了好幾年才好不容易多了一條；30幾年前，台北鐵路已經地下化，高雄這幾年總算完成鐵路地下化。

一直以來，高雄被定位為工業城市，高污染、高耗能的產業都在高雄，高雄發的電要送到北部使用，空氣污染留在高雄，高雄人用健康、生命在支撐北部人的用電、支撐台灣整體經濟發展。

林智鴻表示，現在高雄只是追求個公平發展的機會，只是希望動物園可以豐富一點；只是希望也可以有科技業投資，多些就業機會；只是希望台北有的購物商場，高雄也要有；只是希望在高雄的國營事業體，投資高雄的企業集團多做些回饋地方建設的事情，讓高雄人生活可以更好。

林智鴻認為，高雄人難道不能擁有更好的生活嗎？高雄人多一些些期待也不對嗎？柯文哲盡說些風涼話，對高雄人大不敬，該跟高雄人道歉才對。他最後說，「無意戰南北，但柯文哲戰高雄，我就戰你」，並強調高雄值得更好，高雄要彎道超車台北。

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