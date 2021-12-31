快來卡位！北市跨年晚會「位子還很多」　近距離賞金曲天團

記者陳家祥／台北報導

北市跨年晚會將在31日晚間登場，在下午3點開放入場前就吸引不少民眾在現場排隊等候。今年雖然疫情趨緩，現場人數沒有多做限制，但似乎受到連假的影響，不少民眾選擇出遠門到外縣市遊玩，現場的人潮比去年還有稀疏。

今年入場實名制除了1922簡訊實聯制並行，還增加悠遊卡綁台北通APP的方式，雖然柯文哲宣稱可以快速入場，但記者現場觀察，仍有民眾不熟悉綁定流程而卡關。除此之外，整體入場狀況相當通暢。

今年本土疫情趨緩，台北市跨年晚會沒有人數限制，但也因為沒有電子圍籬的協助，讓市長柯文哲坦言管理難度比去年高「有點忐忑不安」，呼籲民眾要自律，若是在檢疫期間的話千萬不要違規外出。

本次的跨年活動現場沒有人數限制，但一樣祭出民眾進場須量體溫、消毒、戴口罩、實名制等防疫措施，為了快速入場，台北市觀傳局局長劉奕霆表示，各管制區入口增設供綁定台北通APP的悠遊卡快速進場通道，只要用悠遊卡感應，即可快速入場。

台北-台北最High新年城-2022跨年晚會

卡司：Tizzy Bac、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、黃小琥，將由梁靜茹（睽違12年再次站上台北跨年舞台）開場，A-Lin壓軸。

特色：由Lulu（黃路梓茵）、網路節目《木曜四超玩》的邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞擔任主持群，而台北101將以「迎向美好未來」為主題，呈現全球首次在高樓演出的「動態展翅」與「高空愛心」，施放總長360秒的煙火秀。