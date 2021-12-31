　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市又爆防疫旅館群聚感染　黃珊珊曝肇因：員工管理鬆散

▲▼柯文哲視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲、黃珊珊視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市中正區某防疫旅館在昨天傳出有3名確診者，疑似又是防疫旅館的交叉感染所致。副市長黃珊珊31日表示，目前還沒看到完整的採檢報告，但工作人員與離開旅館人員都是陰性，今天市府將派員針對環境進行採檢，研判應該是人員管理鬆懈所導致。

黃珊珊31上午陪同市長柯文哲視察「採檢車來速」專案。針對防疫旅館又爆確診者，她表示，完整的篩檢報告還沒看到，但目前工作人員都是陰性，離開的人也大部分是陰性，陽性就是我們抓出的那2位，主要是同一個區塊的前後、上下樓我們比較擔心。不見得是硬體的部分，也可能是工作人員收垃圾、送餐時有交叉感染。

▼北市防疫旅館再爆群聚。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃珊珊說，市府研判傳染也不見得是因為硬體的關係，也可能是工作人員收垃圾、送餐導致交叉感染，先前的洛碁飯店也是一樣。不過洛碁飯店採撿9個採撿點，全部都是陰性，認定是員工動線問題而不是硬體問題，至少洛碁飯店可以確認環境沒有問題。接下來會針對這起中正區旅館作採檢，看是環境否有殘留，接著看工作人員動線，最後才考慮是不是空調問題。

黃珊珊表示，市府都會做相關細節分析，最後再請專家來檢視防疫旅館是否有需要改善的地方。因為有些旅館是商辦改建、有些飯店比較老舊，這些會抓出來再看看。

但黃珊珊強調，旅館要改成防疫旅館時，就有要求依照SOP設置規劃動線，只要按照SOP執行，應該就不會有問題；黃說，市府認為此次與中研院案相仿，「還是人員長期警覺性消失」，可能沒有做好脫手套這種很基礎的動作而造成交叉感染，這是最大可能性，這部分人員就要重新再做訓練，會另外請外部專家來看看SOP是否有問題。

黃珊珊最後強調，北市防疫旅館經營已經快2年時間，有問題的話應該不是只有今天會發生，市府認為應該是個別旅館管理鬆散、便宜行事，少了一些動作等，這種機會比較大。

▼北市30日公布中正區防疫旅館疑有群聚感染。（圖／北市府提供，下同）

▲▼1230台北市防疫記者會，中正區防疫旅館疑似群聚感染案。（圖／台北市政府提供）

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
男名嘴爆「偷約酒店小姐」！　床事細節曝：是不是很厲害
張庭爆「成本4元面膜賣100元」！　狂撈8年住8億豪宅
家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！網狠酸：心裡只有錢
2022要來了！　唐綺陽公開12星座上半年運勢
連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！卸妝全素顏網一看嚇呆
張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年　得意：男人都吃這套
快訊／軍公教年終出爐！　多數人領2.5個月
碩士情侶甜蜜照曝！　相戀10年狠心殺父
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

競選主題曲「自由的花」MV曝光　林靜儀：終結邪惡家族勢力

2022倒數！蔡英文感謝第一線防疫人員　提醒大家做好防疫

北市又爆防疫旅館群聚感染　黃珊珊曝肇因：員工管理鬆散

雙北統籌分配款比高雄多　侯友宜：新北人均預算六都最低

趙天麟回擊柯文哲「天龍國風涼話」　國營、國軍補助各縣市皆然

過好年！軍公教年終1／22入帳　年終+考績獎金最多可領2.5個月

國民黨元旦6點半升旗　超馬好手林義傑帶朱立倫、馬英九做早操

黃珊珊民調墊底　柯文哲不服氣：其他人能證明可以當好市長？

中央獨厚高雄　柯文哲：不解決問題、亂七八糟補助一大堆

北市創「採檢得來速」　柯文哲：規畫防疫計程車司機提早打第3劑

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

畢書盡獻唱…新娘被迷倒：我要換老公！　躺著打燈光還虧Lulu「人的問題XD」

媽超過5點回家1歲娃「哇哇大罵」　拍桌氣PUPU下秒被討抱改露甜笑

競選主題曲「自由的花」MV曝光　林靜儀：終結邪惡家族勢力

2022倒數！蔡英文感謝第一線防疫人員　提醒大家做好防疫

北市又爆防疫旅館群聚感染　黃珊珊曝肇因：員工管理鬆散

雙北統籌分配款比高雄多　侯友宜：新北人均預算六都最低

趙天麟回擊柯文哲「天龍國風涼話」　國營、國軍補助各縣市皆然

過好年！軍公教年終1／22入帳　年終+考績獎金最多可領2.5個月

國民黨元旦6點半升旗　超馬好手林義傑帶朱立倫、馬英九做早操

黃珊珊民調墊底　柯文哲不服氣：其他人能證明可以當好市長？

中央獨厚高雄　柯文哲：不解決問題、亂七八糟補助一大堆

北市創「採檢得來速」　柯文哲：規畫防疫計程車司機提早打第3劑

蔡昌憲跨年演出處女秀「倒數計時」　遭虧「換衣服比女主持人還忙」

娶71歲嬤！16歲少年羞曝新婚夜棒透　4年後「性福滿滿」薪水都給她

台中鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場昏厥倒地亡

在境外批評時政　人大退休教授周孝正被開除：不後悔

競選主題曲「自由的花」MV曝光　林靜儀：終結邪惡家族勢力

跨年該去哪？到克蘭詩免費拿蘭花油　水美媒送800元「國民噴霧」

國5塞了！南港－石碇「車速不到40km」　午後3大地雷路段出爐

13人公司「元旦爽放47天到過年」　老闆工資照發曝原因

約11歲女童超商見面竟闖廁所指侵　20歲色男認錯賠償獲判緩刑

美國單日暴增58萬例　創全球新高！專家警告：1月掀「病毒暴風雪」

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

政治熱門新聞

過好年！軍公教今年最多領2.5個月年終+考績獎金

買房難上加難　內政部：住宅價格指數季增2.15%

酒駕累犯撞死一家4口　他一看蔡英文臉書怒了：眼裡只有選舉！

趙少康「蔡英文該感謝中國」　顏若芳：舉投降旗跪著有事嗎？

影／吳怡農停頓、舔唇談話瘋傳　他分析：講不出挺林昶佐的理由

注意！北市跨年晚會實施3階段交管

「顏寬恒阻擋前瞻、撒麵粉」　民進黨：林靜儀對中二已有充分規劃

陽明說明董事充分支持公司內部訂定的績效獎金辦法

陳柏惟自曝任內「3大空轉」　向選民道歉：是我的不對

中二候選人提蓋「寶可夢樂園」　研究皮卡丘怎麼發電

金防部少將劉強華疑涉「違反營外男女分際」

顏寬恒酸林靜儀：兼差媽祖轉戰宗教界

脫序發言！吳怡農扯蔡英文襪子　她酸：卡到陰？

酒駕男毀1家4口　蔡英文8篇文一半靜昶

更多熱門

相關新聞

柯文哲酸高雄「好命」　趙天麟回擊：天龍國風涼話

柯文哲酸高雄「好命」　趙天麟回擊：天龍國風涼話

高雄市政府推動壽山動物園改建，總經費5億元，卻被內部公文曝光台電、中油、中鋼各出了8千萬經費，引起台北市長柯文哲大酸高雄「好命」，民進黨立委趙天麟31日回擊，表示高雄市長與國公營事業一起投入建設，應該而且值得鼓勵，柯文哲以天龍國心態說風涼話，「是他一貫傲慢作風，為德不卒」。

黃珊珊民調墊底　柯文哲不服氣：其他人能證明可以當好市長？

黃珊珊民調墊底　柯文哲不服氣：其他人能證明可以當好市長？

中央獨厚高雄　柯文哲：不解決問題、亂七八糟補助一大堆

中央獨厚高雄　柯文哲：不解決問題、亂七八糟補助一大堆

北市「採檢車來速」上路　篩檢免下車

北市「採檢車來速」上路　篩檢免下車

無社區感染證據　柯文哲：北市跨年照辦

無社區感染證據　柯文哲：北市跨年照辦

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

露奶擺攤賣蛋捲警察管不住　清涼辣妹被騷擾報案

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面