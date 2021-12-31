北市又爆防疫旅館群聚感染　黃珊珊曝肇因：員工管理鬆散

▲柯文哲、黃珊珊視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中正區某防疫旅館在昨天傳出有3名確診者，疑似又是防疫旅館的交叉感染所致。副市長黃珊珊31日表示，目前還沒看到完整的採檢報告，但工作人員與離開旅館人員都是陰性，今天市府將派員針對環境進行採檢，研判應該是人員管理鬆懈所導致。

黃珊珊31上午陪同市長柯文哲視察「採檢車來速」專案。針對防疫旅館又爆確診者，她表示，完整的篩檢報告還沒看到，但目前工作人員都是陰性，離開的人也大部分是陰性，陽性就是我們抓出的那2位，主要是同一個區塊的前後、上下樓我們比較擔心。不見得是硬體的部分，也可能是工作人員收垃圾、送餐時有交叉感染。

▼北市防疫旅館再爆群聚。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

黃珊珊說，市府研判傳染也不見得是因為硬體的關係，也可能是工作人員收垃圾、送餐導致交叉感染，先前的洛碁飯店也是一樣。不過洛碁飯店採撿9個採撿點，全部都是陰性，認定是員工動線問題而不是硬體問題，至少洛碁飯店可以確認環境沒有問題。接下來會針對這起中正區旅館作採檢，看是環境否有殘留，接著看工作人員動線，最後才考慮是不是空調問題。

黃珊珊表示，市府都會做相關細節分析，最後再請專家來檢視防疫旅館是否有需要改善的地方。因為有些旅館是商辦改建、有些飯店比較老舊，這些會抓出來再看看。

但黃珊珊強調，旅館要改成防疫旅館時，就有要求依照SOP設置規劃動線，只要按照SOP執行，應該就不會有問題；黃說，市府認為此次與中研院案相仿，「還是人員長期警覺性消失」，可能沒有做好脫手套這種很基礎的動作而造成交叉感染，這是最大可能性，這部分人員就要重新再做訓練，會另外請外部專家來看看SOP是否有問題。

黃珊珊最後強調，北市防疫旅館經營已經快2年時間，有問題的話應該不是只有今天會發生，市府認為應該是個別旅館管理鬆散、便宜行事，少了一些動作等，這種機會比較大。

▼北市30日公布中正區防疫旅館疑有群聚感染。（圖／北市府提供，下同）