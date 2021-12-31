遼寧號結束遠海實訓　解放軍首公布中日航母「同框合影」畫面

記者魏有德／綜合報導

大陸首艘航母「遼寧號」及艦隊編隊近日完成20餘天的遠海實戰訓練，返回青島母港休整。值得注意的是，《央視新聞》聯播特別針對遼寧號的遠海實訓作出詳盡報導，還在畫面中放上日海軍準航母「出雲號」抵近遼寧號的畫面，這也是解放軍首次公開解放軍航母和外軍航母「同框合影」的畫面。

▲日軍準航母出雲號與解放軍遼寧號航母同框。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，遼寧艦編隊12月9日啟航後，直奔黃海某海域，組織編隊搜救、艦載機戰術飛行、空勤處置等多項臨戰訓練，「訓練期間，外軍艦機對我航母編隊多次抵近偵察和跟蹤監視，編隊多次組織艦載戰鬥機戰鬥起飛有效應對。」

遼寧艦航母編隊某中心主任陳建表示，此次遠海訓練在太平洋多個海域進行多課目實戰化訓練，「全程堅持以戰領訓、實戰實訓，有效提升航母編隊遠海實戰化能力水平。」

此外，解放軍海軍也首次公開陸航母與外軍航母同框的畫面。一段畫面中可以看到，日海軍準航母出雲號與遼寧號航母保持一定平行距離，朝前方駛去；另一段畫面則是出雲號航母與遼寧艦編隊呈現反方向行進路線，讓外界有種「擦身而過」的錯覺。

據了解，出雲號在接受改裝後，將可用於起降F-35B戰機，不過，由於日軍向美採購的F-35B戰機尚未到貨，因此，出雲號目前僅處於「有艦無機」的狀態，抵近偵查遼寧艦航母編隊象徵意義大於實質意義。