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共機今年擾台逾940架次！　大陸國防部：只會多、不會少

▲▼共機,殲11。（圖／國防部）

▲共機殲-11。（圖／國防部）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年1月迄今共機擾台已逾940架次，是2019與2020年度總和的兩倍。大陸國防部30日指出，「實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少。」

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

在30日的大陸國防部例行記者會上，發言人譚克非大校表示，當前台海局勢緊張升級的根源，在於民進黨當局和台獨分裂勢力的謀獨挑釁，以及外部勢力「以台制華」的圖謀。捍衛國家主權安全、遏制台獨分裂行徑，是中國人民解放軍義不容辭的責任。

他進一步表示，今年以來，解放軍常態環台，組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，並常態抵近台灣周邊，組織多軍兵種力量聯合戰備警巡，以及常態在台灣附近海空域組織聯合對海突擊、聯合對陸打擊、聯合防空作戰等實戰化演練，「實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少。」

譚克非強調，解放軍動作的目標十分明確，那就是以果斷行動回擊台灣內外勢力頻繁勾連、挑戰「一個中國」原則的惡劣行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整，切實維護兩岸同胞共同福祉和台海地區和平穩定。

另外，彭博新聞（Bloomberg News）日前報導，今年的擾台共機數量超過2020年的2倍，台灣明年面對的次數料將更多。對此，國防部長邱國正29日表示，很多狀況都不樂見，國軍唯一能做的就是整備，而且整備不分時間，「不是今年、明年的。」

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