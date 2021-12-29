北京-3號衛星42秒內可獲「高解析城市影像」　1天監測全球500地區

▲中國成功發射北京-3號衛星。（圖／翻攝自YouTube／CCTV）



記者林彥臣／綜合報導

由航天東方紅衛星專案研發的「北京-3號」小型衛星，只要短短42秒內，就能捕捉美國城市周圍廣大區域的影像，而且影像解析度，足以辨識街上的軍車，並判別可能攜帶哪種武器，而且一天可來回100次，監測500個地區。

根據《南華早報》報導，參與相關計畫的科學家透露，重量大約1公噸的北京-3號小型商業衛星，自從6月發射後，在舊金山灣區約3,800平方公里的核心區域深度掃描，這些影像從海拔500公里的高空拍攝，解析度為每像素50厘米。

總設計師楊芳和研究團隊在《航天器工程》（Spacecraft Engineering）期刊上發表的論文中說，中國的敏捷衛星技術上起步相當晚，卻在相當短的時間內，獲得了許多重大突破，「技術水準已達世界領先地位」。

楊芳指出，儘管北京-3號體型小，造價相當低廉，卻是最敏感的衛星，也可能是有史以來最強大的地球觀測衛星，而且可以利用人工智慧技術，自行規劃飛行時間表，1天來回近100次，監測全球多達500個需要關注的地區。

楊芳和說，北京-3號衛星的反應速度比美國最先進的地球觀測衛星WorldView-4快了2~3倍，北京-3號的重量雖然只有WorldView-4的一半，但掃描帶卻達23公里，比WorldView-4的13公里寬了77%。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘