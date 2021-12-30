開減速傘亮相2021最後一飛　殲-20推雙座躋身全球唯一

▲殲-20在2021年的「最後一飛」。（圖／翻攝自微博／航空工業）

軍武中心／綜合報導

殲-20無疑是解放軍最寄予厚望的空中戰力，陸方28日公開該機今年在成都飛機工業集團測試場的「最後一飛」照片。回顧2021年，這款隱身戰機仍出現許多驚人發展，包含中國空軍在珠海航展宣布，殲-20已正式換裝「中國心」，緊接著清晰的改型照片瘋狂流出，一架黃皮雙座型殲-20出現在成飛試飛場地，成為全球首架雙座型隱身戰機。

克服疫情影響，第13屆珠海航展順利在9月28日開幕，中國空軍新聞發言人申進科證實，殲-20使用上了國產發動機。外界普遍推測，相較於原來的俄製發動機，殲-20換裝國產太行發動機後，不僅推力更大，先進的全權限數字化發動機控制技術輔助下，讓該機在油耗、故障率、使用壽命、大修周期方面都會有明顯優勢。

值得一提的是，裝上「中國心」的殲-20發動機尾噴口呈現黑色鋸齒狀，將有效減少戰機的各種信號特徵。首先，鋸齒狀增大尾部熱流與冷空氣的接觸面，加快混合降溫的速度，減少戰鬥機的紅外輻射信號，而鋸齒的斜角還能向多個方向反射雷達信號，進一步降低後部機身的雷達散射截面（RCS）。

▼解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

當然今年最讓人驚豔的無疑是殲-20雙座型首度曝光，甚至傳出已完成首飛消息。對於該機問世的功能，《澎湃新聞》分析，面對現今的戰場變化，第五代隱身戰機在空軍裝備作戰體系中應當發揮「空中排長」甚至「空中營長」的角色，應利用其全面的作戰性能指揮第四代戰機以及「忠誠僚機」無人機，甚至包含地面、海上作戰單元協同作戰。

文章強調，在這種情況下就需要增加一名後座艙飛行員，負責空中作戰的指揮控制以及目標分配、指示，相當於一架飛在戰鬥最前沿的「迷你空中預警指揮機」。大陸軍事專家傅前哨更直指，戰機上面兩個人可以分工合作，過去（雙座型戰機）是一個負責飛行一個管控武器，「未來這個（指殲-20雙座型）後座不光是管武器，他還要管外面的飛機，外面的無人機。」

除了殲-20改型有重大進展外，解放軍也正快速推動這款隱身戰機的部署範圍。荷蘭飛航情報網《緊急起飛》（Scramble）指出，一架序號61162的殲-20A戰機，於2021年12月8日在中航工業成飛所在的成都黃田壩試飛，從其序號推斷該機將隸屬南部戰區第5航空旅。若上述屬實，這意味著解放軍繼北部戰區第1航空旅、東部戰區第9航空旅支後，出現第3支航空旅裝備這款備受矚目的隱身戰機。

▼網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）