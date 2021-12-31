工人清洗外牆意外墜落卡8樓空中　消防出動雲梯車解圍送醫

▲桃園市消防局30日晚間將受困中壢區永溪路受困連姓工人以雲梯車救下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區1名工人30日傍晚清洗大樓外牆作業結束時，卻意外踩空墜樓至8樓高空中，全身僅靠安全帶繫住受困半空中，消防人員據報後火速出動高空雲梯車救援，工人獲救後意識不清醒且失溫，消防人員緊急檢傷後送醫治療；桃園市勞檢處呼籲，雇主在歲末年終雇工清洗外牆工程，應依照勞安相關規定配戴安全帽、安全帶等相關裝備保護勞工，若發生意外時還能確保勞工安全。

桃園市消防局指出，30日傍晚5時47分接獲報案，位於中壢區永溪路上1棟15層樓高樓，38歲的連姓工人在清洗外牆時，疑似結束工作欲下樓時踩空導致整個人往下急墜，幸好身上有捆綁安全繩，但整個人卻卡在8樓高空中，因風勢強勁且低溫，連姓工人耐不住低溫幾乎陷入昏迷。

▲桃園市中壢區永溪路一處大樓30日傍晚有工人清洗外窗卻意外墜至約8樓高空，整個人僅靠安全帶繫住受困半空中，消防人員以吊籠解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局青埔派出所據報會同消防局第二大隊青埔分隊出動40公尺雲梯車救援，警方則架起封鎖線，經過雲梯車伸展至8樓高空將連男抱住，再利用梯壁與吊籠將連男順利救援至地面。但連男因受困逾半小時，被救下後一度意識不清且陷入昏迷，經救護人員檢傷處置後逐漸恢復意識，待命之救護車緊急送醫治療。

桃園市勞動檢查處表示，歲末年終，雇主若雇工清洗大樓外牆，應依照勞工安全衛生相關規定作業，並要求勞工配置安全帽、安全帶與救命纖維索等安全裝備，以提供勞工作業時安全保障，若不幸發生意外還能提供勞工及時安全維護。

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