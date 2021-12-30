　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃威而鋼帶小三上摩鐵都要百姓買單　史上最淫貪官重判下場出爐

▲桃園市府前經發局長朱松偉涉及貪汙案，出庭時一臉落寞。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市府前經發局長朱松偉涉及貪汙案，出庭時一臉落寞。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市政府經發局長朱松偉在局長任內涉貪案，桃園地檢署檢察官偵辦時驚覺朱索賄項目琳瑯滿目，包括帶小三上摩鐵開房間費、威而鋼、禮券，甚至連重機車等幾乎無所不貪，檢調形容朱「吃相難看」，索賄手段猶如地痞流氓強徵保護費無異；桃園地院30日下午宣判，依貪污治罪條例判處應執行有期徒刑13年，褫奪公權5年，還可上訴。

檢調查出，54歲的朱松偉在局長任內曾向廠商索賄，包括決標前、開會後等時間點，刻意凸顯個人擔任主管、評審或大學教授專業權勢，向得標廠商「明示」或「暗示」方式索取賄賂，私下還指名要收受現金、iPad、禮券、I-phone手機、演唱會門票、重型機車、水波爐等五花八門項目。

檢調查出，朱的手機訊息中還要求廠商私下支付五星級飯店住宿費用、詐領局長特別費12萬元等，其中五星級飯店竟是以公務出差名義，私下帶小三住宿，還要廠商買單，廠商則是有苦說不出。

朱松偉在地院開庭時對法官詢問有關檢方起訴貪汙事項全部予以否認，僅承認自己便宜行事，其中針對詐領局長特別費部分，辯稱因為不少開銷沒有發票才便宜行事，坦承有偽造文書之事實，對於涉貪部分則避重就輕否認。

▲桃園市府前經發局長朱松偉涉及貪汙案，30日宣判時並未出庭聆聽判決。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府前經發局長朱松偉涉及貪汙案，30日宣判時並未出庭聆聽判決。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

地院法官查出，朱松偉曾任市府多處單位要職，應清楚與廠商若有金錢往來，應該及時停止，朱卻在巧妙時機收受、還多次主動索求，法官曾參考多名廠商說法，對於朱之與其辯護人之辯詞不予採信。

法院合議庭審酌，朱原為某大學教授，經借調才至桃園市府擔任要職，甚至還高居經發局局長，國家借其長才而予以重任，但卻屢借局長、審查委員等身分收受賄絡、甚至主動向廠商索求利益，損害公務員廉潔形象，審結依8個貪汙罪、1個詐欺罪，判處有期徒刑13年，褫奪公權5年。

其餘包括孫姓、楊姓、陳姓、鄭姓、顏姓、魏姓、吳姓廠商與友人部分，各依交付賄賂罪分別判處3月至1年6月不等有期徒刑，本案還可上訴。

【更多新聞】

►BMW公路賽車油門踩到底打滑釀2死3傷　2飆仔下場出爐

►桃園跨年、元旦迎新年　市府提供旅遊美景迎接2022

►石門水庫今年清淤量達標逾400萬噸　北水局：拜低水位所賜


 

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
業務酒後找代駕遭「扣牌半年」！　代駕公司道歉了
中二候選人提蓋「寶可夢樂園」　研究皮卡丘怎麼發電
不只長榮豪發年終　網曝「2行業」年終也超過10個月
台灣大正式宣布併台灣之星！　換股比例曝光
史上最淫貪官！吃威而鋼帶小三上摩鐵要百姓買單　下場出爐
少將驚爆「違反男女分際」　國防部下令調職接受調查
網紅開箱「指尖血快篩」竟在鐵皮屋組裝！　已賣出30萬劑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

西裝男台鐵新富車站墜軌！遭撞上「臟器外露」亡　身份是台鐵員工

彰化「榮耀首席」偵查隊長難產！局長找到2神探　調動名單出爐

百貨店內熊抱蹭女顧客　搜身畫面曝噁男客性騷判拘役45天

吃威而鋼帶小三上摩鐵都要百姓買單　史上最淫貪官重判下場出爐

網紅開箱指尖血快篩竟在鐵皮屋組裝　已賣出30萬劑再扣111萬產品

太陽能也會失火！花蓮民宅變電控制箱冒煙　電線短路險釀災

老翁遭詐700萬元　應曉薇聯手警方逮2車手

冷颼颼的夜…她跌坐涵洞濕透發抖　鶯歌勇警脫衣助保暖送醫！

快訊／國3南投路段4車連環撞1人送醫　車流回堵5公里

屏東驚見「醉死級」酒測值！開車自撞電桿　閃過死神送醫救回

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

西裝男台鐵新富車站墜軌！遭撞上「臟器外露」亡　身份是台鐵員工

彰化「榮耀首席」偵查隊長難產！局長找到2神探　調動名單出爐

百貨店內熊抱蹭女顧客　搜身畫面曝噁男客性騷判拘役45天

吃威而鋼帶小三上摩鐵都要百姓買單　史上最淫貪官重判下場出爐

網紅開箱指尖血快篩竟在鐵皮屋組裝　已賣出30萬劑再扣111萬產品

太陽能也會失火！花蓮民宅變電控制箱冒煙　電線短路險釀災

老翁遭詐700萬元　應曉薇聯手警方逮2車手

冷颼颼的夜…她跌坐涵洞濕透發抖　鶯歌勇警脫衣助保暖送醫！

快訊／國3南投路段4車連環撞1人送醫　車流回堵5公里

屏東驚見「醉死級」酒測值！開車自撞電桿　閃過死神送醫救回

西裝男台鐵新富車站墜軌！遭撞上「臟器外露」亡　身份是台鐵員工

不甩馮迪索「溫情喊話」回歸！巨石強森狠酸：這就是他最會的情勒

「成德大王」回報母校栽培　王苡丞自費送球具

顏寬恒打政績牌對決林靜儀　「有人忙上節目卻讓疫苗受害者求助無門」

美國確診者5天可解隔　指揮中心決議「不跟進」原因曝

「王道永續指標」台灣今年退步5名！　落後中國大陸的第42名

雷／《華燈2》子維真實身世曝光！　她深藏18年祕密被揭開

尼加拉瓜使館遭轉送大陸　外交部譴責：將循國際訴訟維護財產

台灣大併台灣之星打造「業界最大5G中頻容量」　年省逾1億度用電

年終尾牙餐敘多　佳里警加強酒駕取締宣導指定駕駛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

警衛爸月入30K供啃老女兒「赴美攻碩士7年」！

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

獨／啃老女偷鑰匙「返家準備滅門」　畫面曝光

女碩士教室走廊殺爸！騎車運屍拖行3公里

高中生召妓看到蟑螂爬！沒爽到要求退款

遭逆女殺害棄屍！警衛爸最後通話曝　

殘忍運屍影片曝！爸遺體卡男友機車前座

碩士情侶逆倫弒父　32歲女留學返國竟成啃老族

台中弒父情侶見警上門　「超冷血反應」曝

快訊／8天連殺2人！「蝦米」遭判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

北市警向毒蟲收20萬繳房貸　一審判3年半

北市警向毒蟲收20萬繳房貸　一審判3年半

北市警內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，因辦案認識林姓毒犯，聲稱能幫助他不用入所觀察勒戒，藉機詐取20萬元，林男給錢後，竟被通緝送勒戒，憤而舉發。法院審理時，胡認罪並表示被停職後僅能當外送員養家，希望能獲緩刑。士林地院今宣判，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月、褫奪公權2年。

淡水警兄弟敲詐60萬　怨看守所料理方式

淡水警兄弟敲詐60萬　怨看守所料理方式

北市刑大組長涉貪50萬交保　兩個字回應記者

北市刑大組長涉貪50萬交保　兩個字回應記者

市刑大經濟組長陳建志爆貪汙　士檢搜索7處

市刑大經濟組長陳建志爆貪汙　士檢搜索7處

文化部官員變「綠蟑螂」　索賄近千萬回扣被訴

文化部官員變「綠蟑螂」　索賄近千萬回扣被訴

關鍵字：

朱松偉前桃園市府經發局長貪汙

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

浩角翔起成軍17年狂傳不合！

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面