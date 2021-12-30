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桃園跨年、元旦迎新年　市府提供旅遊美景迎接2022

▲桃園市明晚在高鐵桃園前廣場舉辦「Meet遇見桃園」跨年晚會，邀請黃子佼、宇珊擔綱主持，還邀請畢書盡等大咖藝人參與。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市明晚在高鐵桃園前廣場舉辦「Meet遇見桃園」跨年晚會，邀請黃子佼、宇珊擔綱主持，還邀請畢書盡等大咖藝人參與。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局迎新送舊，明（31）日晚間在高鐵桃園站前廣場舉行「Meet遇見桃園」跨年晚會，邀請三金主持人黃子佼與主持新星宇珊擔綱主持，還邀請畢書盡、韋禮安、李玉璽、王識賢與艾怡良等藝人表演。龍潭大池還有跨年火花音樂晚會陪伴市民跨越2021年；另外，元旦連假也提供包括角板山梅花季、羅浮溫泉、大溪冬季限定變色換妝落羽松與台茂購物中心元旦公園市集等美景，讓市民有好心情迎接2022。

▲桃園市明晚在高鐵桃園前廣場舉辦「Meet遇見桃園」跨年晚會，邀請畢書盡等藝人演唱。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園市明晚在高鐵桃園前廣場舉辦「Meet遇見桃園」跨年晚會，邀請畢書盡等藝人演唱。（圖／記者沈繼昌攝）

觀旅局31日晚間7時許在高鐵桃園站前廣場舉辦「Meet遇見桃園」跨年晚會，由三金主持人黃子佼與主持新星宇珊擔綱主持，表演卡司則包括人氣歌手 Bii畢書盡開場、韋禮安、李玉璽、王識賢、羅文裕、李千娜、Faye詹雯婷、熊仔、吳卓源與金曲歌后艾怡良等進行各項精彩表演。

倒數前壓軸由「千萬點擊天團」八三夭，以媲美專屬演唱會規格豪華演出，在跨年的最後一刻，則由市長鄭文燦帶領民眾共同倒數，在100秒璀璨煙火中迎接2022年，倒數壓軸則由金曲歌王李玖哲獻唱。

▲龍潭大池明晚有跨年花火音樂晚會，壓軸的煙火秀更是不能錯過。（資料照／觀旅局提供）

▲龍潭大池明晚有跨年花火音樂晚會，壓軸的煙火秀更是不能錯過。（資料照／觀旅局提供）

龍潭大池也有跨年花火音樂晚會，在龍潭大池西岸水上舞台在下午4時30分至7時30分，由客家局主辦的「桃園客家音樂接力迎新年」接力，邀請客家流行音樂樂團與今年度桃園客家流行音樂比賽新秀組優勝隊伍輪番開唱，隨後在水岸休憩廣場2樓，青年事務局則推出「龍潭這Young最精彩」接續開唱，由新生代藝人與團體演唱，跨年階段則有長達180秒的煙火秀，點亮龍潭大池夜空。

▲元旦連假復興區角板山梅花季為冬季限定美景。（資料照／觀旅局提供）

元旦連假復興區角板山梅花季為冬季限定美景。（資料照／觀旅局提供）

此外，觀旅局在元旦連假中也介紹包括復興區角板山梅花季，此為冬季限定美景，角板山行館栽植296棵梅樹，是北台灣最大的梅園之一，其中梅花近日已陸續綻放中，白色花瓣在枝頭宛如降雪美景，賞花期限則從12月底起至1月上旬；市府風管處訂於31日上午10時舉辦「2022角板山梅花季-盡收梅角山藝遊」活動，現場將有古箏演奏、茶道、寫春聯、草地遊戲及市集等活動，元旦與1月2日也持續辦理，歡迎市民朋友闔家上山賞梅，共享冬季限定美景。

▲元旦連假復興區羅浮溫泉則是今年冬季新亮點。（資料照／觀旅局提供）

▲元旦連假復興區羅浮溫泉則是今年冬季新亮點。（資料照／觀旅局提供）

觀旅局也介紹復興區羅浮溫泉，這也是復興區新亮點。羅浮溫泉大眾池於11月11日開幕，除既有泡腳池外，還可享受其他5池、功能不同的湯池，如Spa池、兒童池等。羅浮溫泉水溫約攝氏45度，屬碳酸氫鹽泉，色澤乳白略為透明，無臭無味，浸泡後可讓皮膚光滑柔細，也是俗稱的美人湯。

▲元旦連假大溪區落羽松可讓國人體驗異國風情。（資料照／觀旅局提供）

▲元旦連假大溪區落羽松可讓國人體驗異國風情。（資料照／觀旅局提供）

桃園秋冬之際特色的大溪落羽松，每年11月起松樹漸由綠變黃，再轉紅的落羽松。桃園市約有7處旅客們奔相走告的落羽松美景，包跨大溪區瑞源里以落羽松命名的「落羽松路」、栽種372株落羽松的大溪區月眉人工濕地生態公園、八德區浮筧街旁的落羽松森林、霄裡大池旁落羽松林、龜山區長庚養生文化村、蘆竹區双源魚菜共生農場與楊梅區落羽松秘境（高新街二百一十巷內）等。筆直的落羽松宛如國外冬景，可讓國人體驗不出國就能體驗異國風情。

▲元旦連假中蘆竹區台茂元旦公園市集，有日本物產展等特色。（資料照／觀旅局提供）

▲元旦連假中蘆竹區台茂元旦公園市集，有日本物產展等特色。（資料照／觀旅局提供）

位於蘆竹區的台茂購物中心在跨年連假期間有元旦公園市集、日本物產展等活動。觀旅局指出，元旦公園市集在跨年連假至1月2日，有美味甜點與熱呼呼鹹食讓旅客大啖美食。「日本物產展」則即日起至1月11日在購物中心內，有超過30個日本各地美食與特產攤位，包括北海道至九州美食特產都可在此選購品嘗。

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