飛天墜車！他開計程車「衝破外牆」墜落5層樓　壓毀13車起火慘死

▲計程車撞破5樓停車場外牆墜樓後翻滾起火燃燒。（圖／釜山警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山稍早發生一起離譜的「飛天墜車」事故！一輛計程車撞破某大型超市的5樓停車場出口車道外牆，當場從5樓的高度重重墜落至地面，車輛翻滾後壓毀現場等待紅綠燈的13輛車，計程車起火後燒到僅剩骨架、難以辨識型體，這場事故讓70多歲的計程車司機當場死亡、8人輕重傷。

根據《韓聯社》，位於釜山市蓮堤區蓮山洞的超市「Home Plus」5樓的停車場於今（30）日中午12時30分發生這起意外，從當地讀者提供的照片中可以清楚看到，計程車疑似在行駛途中撞破標示「出口」兩字的黑色外牆，頓時把牆面衝撞出一個長方形大洞，車輛則是當場從5層樓高的地方墜往地面上的街道，滾至對向車道，壓向等待紅綠燈的其他車輛後起火燃燒。

▼計程車撞破一個大洞後墜樓。（圖／當地讀者提供，翻攝自釜山日報）

▲行車紀錄器錄下驚悚過程。



計程車司機當場死亡，還有其他8人輕重傷，波及至少13台車輛。消防當局緊急前往現場救援、撲滅計程車燃燒的火勢。目擊者仍心有餘悸，直言現場根本是活生生的地獄。

而行駛經過周遭道路車輛所拍攝的行車紀錄器畫面也在南韓網路上瘋傳，一段長達30多秒鐘的影片清楚拍下計程車「飛天墜地」的過程。消防當局研判，受傷的人數恐怕還會再增加。

一名目擊者透露，「看到小孩和一對老夫婦從受波及的車輛內走出來，小孩的臉上沾滿灰塵與碎片，期盼不要再有其他人員傷亡。」

目前警方正在調查計程車墜樓原因。

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