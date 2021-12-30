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社會 社會焦點 保障人權

32歲台鐵學習司機員「4月才報到」　跳軌撞普悠瑪身亡

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵273次普悠瑪30日下午在桃園市新富車站發生死亡事故，造成台鐵雙向延誤班次，鐵路警察經過調查後，察覺落軌者是台鐵員工，被發現後已明顯死亡，至於落軌原因還在調查釐清中；由於元旦連續假期即將展開，大批返鄉旅客擠爆桃園、中壢等車站，對於台鐵意外導致誤點，歸心似箭的旅客透露，雖很無奈，也只能等。

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故，經過鐵路警察調查後，晚間近7時許已將意外事件處理完畢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故，經過鐵路警察調查後，晚間近7時許已將意外事件處理完畢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

普悠瑪自強號今天下午4時23分發生進入新富車站時，1名男子突然丟下包包跳進軌道，鐵路警察局中壢分局員警到場勘查後，發現男子已明顯死亡，經查死者背包，發現竟然是4月才到新竹機務段報到的32歲江姓學習司機員。

目前江男墜軌原因仍在調查，警方確認身分後已通知家屬，而273次普悠瑪張姓司機員與陳姓助理司機員酒測值均爲0，另請殯葬業者協助處理死者遺體。

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故，台鐵桃園湧進大批準備返鄉旅客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故，台鐵桃園湧進大批準備返鄉旅客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起意外事故發生後，因正值元旦3天連續假期運輸尖峰，台鐵處理墜軌事故後，已於晚間6時52分恢復楊梅富岡至新竹湖口之間雙線行駛，至於延誤多少班次列車與旅客人數，目前還在統計中。

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故，台鐵桃園站樂壇豎起新富車站發生事故之告示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵普悠瑪列車30日晚間在楊梅新富車站發生死亡事故，台鐵桃園站樂壇豎起新富車站發生事故之告示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於落軌意外造成包括桃園、中壢等車站湧進大批返鄉旅客，據旅客透露，平均都要等待半小時以上，桃園車站月台傍晚還豎起「因受273次自強號於新富車站死傷事故影響，北上南下各次列車均有延誤」告示，旅客仍然只能耐心等候。

一名北上旅客指出，原先購票的班次，已經延誤約半小時，但一時沒有其他選擇，只好耐心等候；還有一位要回苗栗的女乘客也說，到桃園車站等候半小時，也不知道還要等多久，但為了回家只能忍耐。

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