　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

愛高61歲CEO墜樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

▲▼屋頂,頂樓,鳥瞰,跳樓,自殺。（圖／示意圖／pixabay）

▲香港上市公司愛高集團的行政總裁梁偉成自殺。（示意圖／示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港上市公司愛高集團的行政總裁梁偉成，今晨（28日）前往公司發迹地鰂魚涌英皇道仁孚工業大廈舊廠房緬懷一番，發出「死亡短訊」給家人囑咐要互相照顧後，墜樓身亡。據悉，死者姓梁，現年61歲，英文名Wilson，患有多年情緒病。

據《香港01》報導，死者為愛高集團主席兼行政總裁﹙CEO﹚梁偉成﹙Wilson﹚，該集團於今日下午1時14分突停牌，惟未有公布原因。

翻查愛高2021年年報，集團主席梁偉成的年齡及英文稱呼與死者吻合，他持有加拿大頂級學府Queen’s University電氣工程理學碩士學位。梁偉成早於1985年加入由父親梁劍文創立的愛高集團，為公司第二代接班人，身前全面負責集團之整體策略及業務運作。

愛高集團為老牌工業股，主力從事產銷音響、視聽產品，其後規模不斷擴大，目前主力生產平板電腦、DVD及音響，在內地及台灣設有分公司，1992年香港上市。然而，由於本地工業股走下坡，愛高停牌前市值僅1.4億元。該集團於今年8月配股集資約1,703萬元，集資所得款項淨額擬用作進一步發展集團現有之筆記型電腦及平板電腦製造業務，以及一般營運資金。截至今年9月底止半年，公司收入4億元，虧損按年擴大至1.71億元。

值得一提，愛高集團為David Webb持股，現持有10.43%股權，而梁氏則持有愛高40.51%。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
12大咖巨星齊聚！　卡地亞超夢幻組合年末獻祝福
王柏傑摟抱激吻謝欣穎　甜誇女友氣場強：她很像張艾嘉
小S給黃子佼「結婚紅包」懸疑消失！　說到做到補上了
月薪36K靠自己「買下1千萬房」：平常很省！　網揪1疑點秒打
快訊／中山分局再爆貪污案　小隊長涉包庇色情遭約談
獨／陳松勇早料到會爭產！　Yule看護：8年來沒見過二弟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國稀土集團成立　打造「稀土巨獸」掌握定價控制權

愛高61歲CEO墜樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

他抓起兒女15F扔出慘死！只因白富美小三不要小孩　兩惡人都死刑

60歲嬤自然受孕產女「大反轉」！實為43歲有精神問題　68歲尪笑歪

18歲高三妹遭姊夫餵毒！他感冒藥混入「絕命毒藥」　家人淚曝內情

西安封城解放軍出動！　市民不能出門爆「買不了菜」：馬上要餓死了

女童墜20公尺深井！18歲阿姨三度倒掛救姪女「對話曝光逼哭網友」

香港空手道團赴哈薩克5人染疫　1人確認「感染Omicron毒株」

理論被現實擊潰！　陸知名經濟學家轉型基金經理8個月慘虧近20%

機場送風系統致西安爆疫情？媒體人斷言「氣動投毒」　專家駁斥

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

中國稀土集團成立　打造「稀土巨獸」掌握定價控制權

愛高61歲CEO墜樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

他抓起兒女15F扔出慘死！只因白富美小三不要小孩　兩惡人都死刑

60歲嬤自然受孕產女「大反轉」！實為43歲有精神問題　68歲尪笑歪

18歲高三妹遭姊夫餵毒！他感冒藥混入「絕命毒藥」　家人淚曝內情

西安封城解放軍出動！　市民不能出門爆「買不了菜」：馬上要餓死了

女童墜20公尺深井！18歲阿姨三度倒掛救姪女「對話曝光逼哭網友」

香港空手道團赴哈薩克5人染疫　1人確認「感染Omicron毒株」

理論被現實擊潰！　陸知名經濟學家轉型基金經理8個月慘虧近20%

機場送風系統致西安爆疫情？媒體人斷言「氣動投毒」　專家駁斥

夢幻到心花怒放！台北網美系太空下午茶　12種精緻點心上桌超吸睛

小孩不愛爸爸的「漫威英雄」　索爾兒子想當超人、浩克兒子最愛反派洛基

上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

李灝宇職業生涯首轟「爽翻天」　討教高國輝、林子偉旅美經驗

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法　被選舉人下修至滿18歲

認愛美女議員鍾沛君9個月　金曲男星年底前「加碼曝喜訊」！

20歲男「闖紅燈、超速」積欠ETC　賓士被扣！借錢火速繳清17萬

長毛黑鼠寶遇靜電睡出「一頭炸毛」　老頭造型笑翻網：眼睛在哪

中國稀土集團成立　打造「稀土巨獸」掌握定價控制權

蝦皮店到店「取消0元免運」元旦起收費！網見價格笑了：還是很賺

大陸熱門新聞

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

60歲嬤自然受孕產女嬰！丈夫68歲網嚇壞

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

吃火鍋「咬到保險套」！他怒索賠　結局大逆轉

抓兒女扔下15樓！只因小三不要小孩

西安市民不能出門：馬上要餓死了

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

愛高61歲CEO墜樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」

21歲男大生做太久　應召女報警處理

18歲高三妹遭姊夫餵劇毒！他哄騙感冒藥殺人

60歲嬤自然受孕產女大反轉！實為43歲有精神問題

女童墜20公尺深井！小阿姨倒掛救援　對話曝光逼哭網友

海底撈一桌互毆隔壁嗨慶生　員工懵了：該去哪邊？

西安今再增172例破新高　1300萬人足不出戶

更多熱門

相關新聞

快訊／信義安和站旁「女子墜樓」　命危搶救中

快訊／信義安和站旁「女子墜樓」　命危搶救中

台北市大安區信義路四段一處大樓今(27日)下午傳出一名女子從頂樓、約14樓高處墜下，由於現場鄰近捷運信義安和站，現場不少路過民眾目擊嚇得大聲尖叫。事後救護人員到場時，該名女子已經沒有生命跡象，立即送往醫院搶救；目前確切事故原因還有待進一步調查釐清。

幫醫學院兒打掃房間！55歲媽從6樓墜落

幫醫學院兒打掃房間！55歲媽從6樓墜落

17歲弟吞安眠藥…下秒「從7樓詭異墜落」！

17歲弟吞安眠藥…下秒「從7樓詭異墜落」！

即／高雄百貨公司驚傳墜樓！50歲男倒臥人行道

即／高雄百貨公司驚傳墜樓！50歲男倒臥人行道

少女踩破採光罩　墜地驚險影片曝

少女踩破採光罩　墜地驚險影片曝

關鍵字：

愛高集團墜樓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑞莎心碎首發聲！

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

綜藝天王星二代家教大比拼！

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面