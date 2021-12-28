愛高61歲CEO墜樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

▲香港上市公司愛高集團的行政總裁梁偉成自殺。（示意圖／示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港上市公司愛高集團的行政總裁梁偉成，今晨（28日）前往公司發迹地鰂魚涌英皇道仁孚工業大廈舊廠房緬懷一番，發出「死亡短訊」給家人囑咐要互相照顧後，墜樓身亡。據悉，死者姓梁，現年61歲，英文名Wilson，患有多年情緒病。

據《香港01》報導，死者為愛高集團主席兼行政總裁﹙CEO﹚梁偉成﹙Wilson﹚，該集團於今日下午1時14分突停牌，惟未有公布原因。

翻查愛高2021年年報，集團主席梁偉成的年齡及英文稱呼與死者吻合，他持有加拿大頂級學府Queen’s University電氣工程理學碩士學位。梁偉成早於1985年加入由父親梁劍文創立的愛高集團，為公司第二代接班人，身前全面負責集團之整體策略及業務運作。

愛高集團為老牌工業股，主力從事產銷音響、視聽產品，其後規模不斷擴大，目前主力生產平板電腦、DVD及音響，在內地及台灣設有分公司，1992年香港上市。然而，由於本地工業股走下坡，愛高停牌前市值僅1.4億元。該集團於今年8月配股集資約1,703萬元，集資所得款項淨額擬用作進一步發展集團現有之筆記型電腦及平板電腦製造業務，以及一般營運資金。截至今年9月底止半年，公司收入4億元，虧損按年擴大至1.71億元。

值得一提，愛高集團為David Webb持股，現持有10.43%股權，而梁氏則持有愛高40.51%。

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