《立場》6人被港警逮捕　陸委會：儘速放人「勿成迫害人權幫兇」

▲歌手何韻詩為《立場新聞》前董事，已被港警逮捕。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

6名高層及前高層29日遭到拘捕之後，香港《立場新聞》已宣布停止運作，並關閉網站。對此，陸委會發言人邱垂正表示，「譴責各種迫害人權自由的惡行，呼籲相關各方要迷途知返，切勿一錯再錯，成為幫兇跟共犯，並儘速釋放被拘捕的人士。」

邱垂正指出，中共在香港逆行倒施「港版國安法」以來，香港的人權自由民主法治每下愈況，儘管國際社會齊聲關切，港人也從哭喊自由，到紛紛用腳投票，執政只仍然置若罔聞，打壓作為仍然此起彼落，我們感到萬分痛心遺憾。

▼《立場新聞》署理總編輯林紹桐也被捕。（圖／路透社）



邱垂正提到，港版國安法實施後，香港基本法雖號稱港人能夠享有言論自由、新聞自由、出版自由，但此前香港已有壹傳媒創辦人黎智英等被控違反港版國安法，香港蘋果日報被迫停刊，多名時事評論人也選擇封筆，後續又有許多作者下架書籍，網媒宣布下架文章影片甚至撤離香港，連童書繪本都被指控為煽動刊物，加上近日《立場新聞》相關人士被拘捕等，「我想世人皆知，這些層出不窮的案例，就是文字獄，與中共在中國大陸的高壓統治如出一徹。」

邱垂正說，中共扼殺香港言論自由，製造媒體的寒蟬效應，整肅異己，濫捕媒體工作者，政治異議者，港人輕易的因言獲罪，這些事實世人看得清清楚楚，這段歷史也會被明白記住。

邱垂正還說，中共在今年12月20日發布《香港民主發展白皮書》，還大言不慚表示，愛國者治港，不意味不允許持不同主張者存在，也不意味著壓制批評政府的聲音，並宣稱香港基本法保障港人各項權利與自由，但相關方面的拘捕作為，明顯再度打臉中共，輕易戳破中共編造一國兩制的謊言。

邱垂正強調，「我們譴責各種迫害人權自由的惡行，呼籲相關各方要迷途知返，切勿一錯再錯，成為幫兇跟共犯，並儘速釋放被拘捕的人士。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

