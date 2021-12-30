賴清德聲援《立場新聞》　追逐自由的勇氣「不因威脅退縮」

▲針對港警抓捕《立場新聞》高層一事，賴清德表示非常遺憾。（圖／翻攝賴清德臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

香港《立場新聞》6名高層及前高層昨（29日）遭港警國安處依涉嫌「串謀發布煽動刊物」逮捕，引起各界熱議。副總統賴清德30日表示，非常遺憾看到香港政府拘捕《立場新聞》高層、前高層及歌手何韻詩，但他也相信「追逐民主自由的勇氣，從不因風雨而動搖，也從不因威脅而退縮」。

賴清德透過臉書表示，出席薛智偉坣娜猶台文化交流協會 - Jewish Taiwan Cultural Association 猶太社區開幕典禮，在台猶太人薛智偉，與妻子坣娜，長期團結在台猶太社群，搭建起台灣與國際猶太社群的橋樑。

賴清德認為，台灣與以色列有許多相像的地方。兩國同樣堅持自由民主體制，也高度重視人權保護。我們對民主自由價值的堅持，以及對人權、法治與正義的信念，更對國際社會的集體安全和繁榮，同樣不可或缺。

賴清德強調，就在昨天，非常遺憾看到香港政府拘捕了《立場新聞》高層、前高層及歌手何韻詩，《立場新聞》臉書也被迫關閉。中國再度殘害自由之聲，用粗暴手段一意孤行，箝制人民新聞自由，對每一位「堅持做真新聞」的港人，產生寒蟬效應。

賴清德表示，民主台灣曾經走過最晦暗的年代。過往經歷使我們相信，「追逐民主自由的勇氣，從不因風雨而動搖，也從不因威脅而退縮」。我們相信，只要有燈，就會有人；只要堅守民主的普世價值，立場不滅，港人追逐自由的勇氣也不會消滅。

賴清德呼籲，世界各國彼此關照、支持民主夥伴。面對威脅、挑戰，台灣會繼續深化民主，用民主的力量，一起撐香港、撐港人。

▼《立場新聞》29日遭港警搜索，包括署理總編輯林紹桐等多人被逮捕。（圖／路透社，下同）

▼立場新聞網站全被關閉。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）