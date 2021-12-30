衛報：港府迫《立場新聞》停運「速度驚人」　向港媒發出恐怖警訊

▲ 《立場新聞》署理總編輯林紹桐被逮捕。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

香港《立場新聞》高層及前高層等7人29日遭港警國安處逮捕，短短幾小時後宣布停止運作。外媒指出，香港各種形式的反對派正被大規模瓦解，《立場》遭襲並不令人意外，但當局關閉這家泛民主派網媒的行動規模、速度令人震驚，也向其他港媒發出恐怖警訊。

逾200名港警29日衝進《立場》編輯室，依英國殖民統治時期頒布的《煽動條例》（Sedition Ordinance）逮捕7名前任及現任高層，而這項法條實際上已經塵封數十年。社運人士警告，《立場》受到的法律指控可套用於任何一家批判性媒體，使其在香港成為非法。港警一名高層此前也透露，這些指控的部分依據是《立場》「煽動對香港政府仇恨」的新聞報導。

流亡海外的民主派活動人士、前香港立法會議員羅冠聰（Nathan Law）表示，「透過報導真實的新聞來『煽動對政府的仇恨』，也適用這條法律。這代表你現在只能談論政府好的一面，這就是他們意圖發出的訊息。」

▲ 歌手何韻詩6月辭去董事職務，卻仍被逮捕。（圖／路透社）

被捕的《立場》人員包括前董事會成員、加拿大公民、流行歌手何韻詩，以及多年來皆在香港菁英階層佔有核心地位的方敏生（Christine Fang），曾任職於多個政府委員會。倫敦大學城市學院新聞學高級講師Yuen Chan指出，可見就算身為受人尊敬的權威人物或擁有外國護照，全都無法倖免。

事實上，早在香港《蘋果日報》6月出事以後，《立場》便下架政治評論文章降低風險，何韻詩和方敏生也辭去董事職務，卻仍被逮捕。《衛報》指出，這代表就算試圖適應香港新的政治秩序，也可能因過去的行為面臨懲罰。

▲ 《立場新聞》辦公室被襲到網站關閉僅相隔幾小時。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

港府6月突襲小報風格的《蘋果日報》編輯室，凍結其資產並拘留高層人員，到迫使其停刊花了幾天時間。而《立場》作為香港最知名且最具影響力的泛民主派網媒，在短短幾小時內就停止運作。《衛報》分析，這顯示出香港當局近幾月來使用新權力關閉從公民社會到主要媒體機構等團體、解散反對派以後，對此事更有經驗，也更有信心。

不過幾個月前，親北京的香港立法會議員葉劉淑儀才將《立場》封為香港新聞自由的例子，如今媒體都在害怕，在這座獨立記者及媒體數量迅速減少的城市，下一個輪到誰。

總部位於美國的保護記者委員會（CPJ）亞洲項目協調員巴特勒（Steven Butler）表示，「隨著中國加強對香港的直接控制，逮捕《立場》人員的行為公開打擊香港本就殘破不全的新聞自由」，呼籲必須立即釋放這7人，並撤銷所有指控。

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