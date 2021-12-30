港警正式控告《立場》兩人！　強調「完全無關新聞自由」

▲《立場新聞》署理總編輯林紹桐被捕。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警務處國家安全處30日正式控告《立場新聞》前總編輯鍾沛權、現任署理總編輯林紹桐違反「串謀發布煽動刊物」罪。同時，香港政府也強調，此次行動是針對被捕人士的犯罪行為，與新聞和出版自由完全無關。

香港警務處30日表示，已正式落案控告兩名分別34歲及52歲男子（林紹桐、鍾沛權），以及一間網媒公司（立場新聞）各一項「串謀發布煽動刊物」罪。

香港警務處提到，國安處也向涉案公司派遞檢控書，通告該公司違反上述罪行及要求有關公司派代表出席今日下午的提訊。

香港警務處還說，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂，其餘被捕人（立場新聞前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生、周達智）現正被扣留調查。

另外，對於歐美國家批評港府逮捕《立場新聞》高層及前高層，香港政府表示，危害國家安全的行為和活動是非常嚴重的罪行，必定依法處理，「警方針對《立場新聞》的執法行動，是嚴格依照法律和根據證據而採取的。」

香港政府指出，言論和新聞自由受《基本法》及《香港人權法案》保障，《香港國安法》第四也訂明，香港特別行政區維護國家安全應當依法保護該等權利和自由，「然而，言論和新聞自由並非絕對，根據《公民權利和政治權利國際公約》，該等自由是可以為保障國家安全等原因而受到限制，「沒有人可以凌駕法律。」

香港政府強調，警方此次的行動是針對被捕人士的犯罪行為，與新聞和出版自由完全無關，「對於美西方政府、傳媒和組織試圖扭曲事實，惡意詆毀依法進行的執法行動，是粗暴干預香港的事務，以及反映他們的雙重標準，我們深表遺憾。」

香港政府還說，過去一年，市民回復正常生活，國家安全風險減退，這些成效得來不易，「我們會繼續防範任何危害國家安全的行為。任何人或機構不論背景，違法必究。」