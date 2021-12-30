趙少康批蔡英文「撐香港」口惠而不實　譴責香港新聞自由遭扼殺

▲趙少康譴責中共箝制新聞自由。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

針對香港《立場新聞》高層遭港警國安處依涉嫌「串謀發布煽動刊物」逮捕，中廣董事長趙少康30日譴責港府侵害新聞自由、失信於香港一國兩制50年不變的承諾，但他也批評，總統蔡英文應該為「撐香港」做出實際行動，而不是學中共的步數，在中天議題、網路言論、公投案箝制言論自由。

趙少康透過臉書表示，香港警方再度對媒體祭出重手，逮補6位《立場新聞》高層，《立場新聞》也立即宣布停止運作。對於港府在打壓並清算蘋果日報後，再度明目張膽侵害新聞自由，北京再度違背「一國兩制」承諾箝制香港民主， 「我要公開給予譴責」。

趙少康指出，今年香港立法會換屆選舉，投票率只有3成左右，是歷來最低，90個席次只有1位「自稱非建制派」的立法會議員當選，主要的原因是香港民眾認為投了票也沒用，導致投票意願低落，等於宣告香港立法會已死。

趙少康認為，這是人民用最沈默的抗議表達最深沉的無力感，畢竟香港人想爭民主，但也不希望因此賠上性命，好好的香港成了現在的局面真是非常可惜，原來香港雖然沒有民主，但至少有充分的自由，現在為了爭取民主，連言論自由都沒有了，怎能不令人唏噓？

趙少康表示，台灣人高度關注北京如何對待香港人民，候選人被DQ、民主人士被關押、流亡海外、刊物被停被清算、民主社團消失、人民不再走進投票所，台灣人全都看在眼裡。

趙少康批評，面對香港民主淪陷，蔡英文應該把口中的「撐香港」化作實際行動，不能口惠而實不至，對香港永遠「關心不介入」，只由陸委會發表一篇不痛不癢的「這不是文字獄什麼是文字獄」草草應付了事，甚至學老共的步數，先關了中天新聞台，再透過公投與大選脫鉤讓反對政府政策的公投案無法通過， 現在更進一步想讓NCC管制網路言論，網路戒嚴氣氛逐漸醞釀，這些做法都與對岸完全相同，難怪民進黨會被諷為「綠共」。「看看別人想想自己，台灣要小心，台灣的民主在蔡英文執政下，正在快速倒退中」。