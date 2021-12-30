羅智強曝馬英九當年如何打擊酒駕　「他八年不間斷做一件事」

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

高雄38歲黃姓男子日前三度酒駕，駕駛BMW撞上一家四口，造成1死3傷悲劇、藝人宋少卿更傳出第四度酒駕，引發社會譁然。對此，國民黨議員羅智強回憶，前總統馬英九就任期間，每兩個禮拜就會要求警政署長當面向他報告酒駕肇事致死的人數，八年來幾乎從不間斷。

近期酒駕事件頻傳，內政部長徐國勇今（30）日表示，即日起開始實施擴大取締酒駕，各縣市警察局在不影響員警休假情況下，調整勤務加強擴大酒駕臨檢，「每個縣市都會動起來。」

對此，羅智強表示，酒駕肇事能否減少，其實一大部分取決於政府首長的決心，「我想分享一個我親眼所見的故事，馬英九是用什麼樣的心思和努力來減少酒駕肇事！」

羅智強指出，馬英九在當總統的時候，每兩個禮拜，就會要求警政署長當面向他報告一件事，「八年來幾乎從不間斷，大家猜猜是什麼事？答案是，酒駕肇事的統計數字！」

羅智強表示，每一次聽取治安簡報，都一而再的重覆「還有辦法再降嗎？」、「要怎麼樣，酒駕肇事致死的人數才可以再減少呢？」、「怎麼這個月增加了？原因是什麼？」，當時擔任總統府發言人、副秘書長的自己總是在旁邊靜靜的聽著、看著這不管重覆的場景，數年如一日。

羅智強回憶，有一天警政署長又在做治安簡報，馬英九像是影帶重播一樣，重覆著同樣的問句。就在應答間，馬英九忽然嘆了一口氣，以一種非常認真而在乎的神情，緩緩的對署長說道：「你知道嗎？這數字每降個1，就代表拯救了2個家庭的幸福！」

羅智強指出，自己被這句話一驚，同時深受感動，「每降1，不但無形地救了那個可能被害的家庭，其實，也同時救了那個肇事者的家庭。」

羅智強表示，自己忽然理解馬英九為什麼那麼在乎這些被批評為「冷漠」、「迷信」的數據，而且「執迷不悟」的總是掛在口中，「對聽他演講的人來說，那也許是一個無感的、冷冰冰的數字，但對酒駕的受害家庭，那卻是一個無可挽回的晴天霹靂。」

羅智強指出，根據交通部道安會統計，酒駕肇事致死的人數，從馬英九2008年上任時的948人高峰，在2016年卸任時下降到399人，共減少549人。代表政府祭出一連串的反酒駕措施，無形地拯救549個家庭。

羅智強表示，酒駕肇事致死人數的遽降，不能把成果攬於馬英九一人，治安單位才應居於首功，「但我要談的，其實不只是所謂的政績，而是馬總統那一份一般人看不見的用心。酒駕肇事每降個1，就拯救2個家庭！」