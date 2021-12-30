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酒駕為何不納死刑　鄭運鵬：「法官判不重」怎修法都不可能唯一死刑

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄酒駕意外釀成一家四口1四3重傷，引來社會輿論撻伐，要求政府重懲遏止酒駕，例如死刑、連坐罰、肇事車輛沒入。對此，民進黨立委鄭運鵬今（30）日於臉書分析「酒駕加重修法」過程，不管如何加重刑罰，都不可能是唯一死刑。

鄭運鵬指出，每遇重大酒駕致死案件，輿論就會掀起修法論戰，所以歷經了5次修正。最近一次是上屆任期，2019年5月31日，將五年內再犯者，刑責提高到「無期徒刑！」但是台灣已經沒有唯一死刑，所以即使納入死刑，也一定有無期徒刑。

鄭運鵬表示，本屆任期未滿2年，刑法第一百八十五條之三修正案又有12個提案，修法重點不外乎與論提出遏止酒駕的三種刑法訴求，死刑、連坐、肇事車輛沒入。但為何遲遲沒有入法？他說明過去修法過程，司法院及行政機關、歷任立委的反對意見，如以下四點：

1.為何不納死刑？
酒駕致死初犯最重為10年徒刑，5年內再犯最高處無期徒刑，這相對其他同類的故意犯行，如超速、逼車、闖紅燈致死最高只有5年徒刑，已經偏高失衡。因此，承審法官在量刑上都會從低判決，很少超過5年，再加重的結果是，刑法即使納入死刑，法官應該也不會判死。

目前酒駕刑罰已經失衡，若提高為死刑，那其他惡意更大的交通犯罪，大概只能唯一死刑。這一點請大家思辨。

2.連坐？
極端主張認為酒駕致死的案件，賣酒的、勸酒的、借車的，也要通通處以徒刑。這種立法，會被認為誅連九族，不但可能濫罰無辜，大法官非常可能認定違憲。

一種很有可能的場景，配偶各有車子，某天一方車子有問題，就開配偶的車子上班，晚上應酬酒駕致死，駕駛人被判死，配偶被連坐判刑，這不會是大家期待的酒駕立法。

同車連坐的可能場景更多，但在道交條例裡面已有裁罰立法。

3.車輛沒入？
酒駕致死所駕駛之動力交通工具，不問屬於犯人與否，沒收之。

親友間的借車常常是好幾天，立法沒入之後，人的人際關係也會有很大改變，車子在兄弟、朋友之間，大概沒有人會互借了。（這樣說不定有助於活絡新舊車市場）

另外，這樣的沒入，可能造成台灣租賃車業被消滅，或者業者只能把費率調成超高（費率超高也可能造成租賃車業消失）。（道交條例35條另有沒入規定）

4.累犯年限延長到10年？（這是新的）
這是交通部提出的新想法，但是，刑法的累犯都是5年，酒駕特別延長到10年，這個有待之後專業論辯。

鄭運鵬也表明自己長期主張的修法方向，簡單說明二點：

1.對於一定是駕駛人故意的危險駕駛造成的刑事案件，酒駕、超速、逼車、闖紅燈等等，修法方向應該和酒駕一視同仁，才能讓法官判得下去。（法官判不重，怎麼修法都不會讓案件發生時的輿論止戰）

2.法官還是要有裁量權，所以怎麼加重刑罰，都不可能是唯一死刑。

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