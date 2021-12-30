「不要把罪過都推給執政黨」　劉世芳獻策：戒治酒癮阻酒駕

▲民進黨團今天舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄日前驚爆酒駕慣犯肇事釀死爭議，引發輿論譁然，內政部長徐國勇今（30日）宣布實施擴大取締酒駕。民進黨立院黨團幹事長劉世芳上午在黨團記者會後受訪時表示，只修《刑法》加重過失致死的行程不足以遏止酒駕，應從修法、戒治酒癮等面向綜合討論，「不是把罪過通通推給執政黨」。

民進黨立院黨團今天上午「迎接數位新時代，友善生養更安心，國家安全更有力」記者會。劉世芳會後受訪表示，很多委員都非常關心酒駕修法議題，綜合各方討論內容，有人提出應修法加重《刑法》過失致死的刑責，這當然是可以討論，但若只有修《刑法》，無法回應社會大眾對於酒駕的看法。

劉世芳說明，交通部現已研擬酒駕者要吊銷駕照、增加罰鍰等修法內容，此外，她認為「酒癮」是一種身心疾病，與「毒癮」是一樣的，需要由國家政府部會介入戒治，才能有效預防。

劉世芳指出，現在只在最尾端修法加重其刑，並不足以有效遏止酒駕，以及面對酒駕造成無辜民眾傷亡；公共政策的討論應該囊括《刑法》修法、交通部法規及身心疾病戒治，才會有用，「應該大家坐下來考量，而不是把罪過通通推給執政黨」，強調酒駕議題並無政黨之分。