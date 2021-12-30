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社會 社會焦點 保障人權

荒唐兒酒駕超速又不繳罰款！害母房遭查封　里長父代繳19萬

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊一名婦人名下有車有房，家境優渥，20多歲的兒子跟她借車開，卻從去年3月間開始，先在中和區酒駕拒檢，又在板橋、泰山及屏東等地超速行駛4次，後來還不依號誌指示轉彎，以及違規臨時停車等，共被罰了近19萬，但他一毛都不繳，直到母親房產被查封，其擔任里長的父親才趕緊去辦分期付款。

▲▼分署。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲里長之子酒駕拒測加速逃逸，警員趕緊閃開險被撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，法務部行政執行署新北分署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，發現一名59歲婦人有多次交通違規紀錄，但罰鍰都沒繳納，因此新北分署準備查封住宅，其擔任里長的先生急向書記官辦理分期繳納。

里長表示，老婆把車借給兒子開，兒子又辯稱是把車借給其他朋友開，但朋友是誰，卻說不出來。里長說，由於兒子目前是在協助里民服務，並無職業與收入，只好由他出面幫忙辦理分期繳納。

▲▼新北分署。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲里長幫兒子處理爛攤子。（圖／記者陳雕文翻攝）

里長同意新北分署囑託地政機關查封坐落在新莊區之住宅，以確保如期繳納。新北分署審酌後，同意里長分38期，每期繳納5,000元。新北分署另發現該部車輛亦曾因闖紅燈被罰，隨即通知新北市政府交通事件裁決處移送執行，將請里長一併清償。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，並應依規定接受酒測及遵守道路交通安全規則，萬一違反道路交通管理處罰條例遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行。

▼里長的兒子把媽媽的車開走，常常違規被拍下後又辯稱是把車借給其他朋友開，但說不出是哪個朋友。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新北分署。（圖／記者陳雕文翻攝）

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