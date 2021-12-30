快訊／酒駕是全民公敵　徐國勇下令：即刻起全國取締

▲即日起實施擴大取締酒駕。（圖／翻攝徐國勇臉書）



記者楊蕓／台北報導

近期酒駕事件頻傳，內政部長徐國勇今（30）日表示，即日起開始實施擴大取締酒駕，各縣市警察局在不影響員警休假情況下，調整勤務加強擴大酒駕臨檢，「每個縣市都會動起來。」

高雄38歲黃姓男子日前3度酒駕，撞上一家四口釀1死3傷悲劇，藝人宋少卿5度酒駕被逮，酒駕議題再受到熱議。徐國勇昨（29）日在臉書發文表示，解決酒駕問題要從很多方面著手，最重要是要讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題。

徐國勇表示，對於無法自律的人，藉由修法等透過嚴格執法的他律手段也要同時進行，且要嚴格執行，嚴刑峻法在短期內一定有效，但為了避免人民對法律產生麻痺感或心存僥倖，所以更重要的還是從心理等各方面去宣導。

徐國勇表示，警政署、全國各警察局將在元旦連假以及春節前加強全國性酒駕取締，採不定期、不定時於各地熱點進行。盼透過加強外部力量，要求這些不能自律的民眾遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」。

年底到了有許多餐敘，徐國勇也呼籲民眾千萬勿有僥倖心態，以為喝一小杯、等一會兒酒就退了，還可以開車，這是錯誤的觀念，他再次強調「只要沾了一點酒，就不要開車」，找代駕或搭計程車都很方便，安全回家最重要，不要冒險去害人害己。