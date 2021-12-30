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政院推核心醫院照護重難罕症兒　衛福部：已收治5萬3370名未滿3歲兒

▲▼行政院發言人羅秉成、經濟部次長陳正祺、疾管署署長周志浩參加行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成、經濟部次長陳正祺、疾管署署長周志浩參加行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院30日召開行政院會後記者會，報告優化兒童醫療照護計畫的新健康資源挹注。衛福部表示，已於核心醫院改善跨院際重難罕症病童的診斷或治療、於重點醫院提升周產期照護與兒童緊急醫療照護的就醫可及性、並在基層醫療由幼兒專責醫師提供初級照護及健康管理，目前已收案5萬3370名未滿三歲幼兒。

衛福部表示，行政院核定「110至113年優化兒童醫療照護計畫」，優化兒童醫療照護、增加兒童醫療及健康資源之挹注。兒童醫療照護網絡分為三層布建，110年於第一層核心醫院已於6家醫療機構建置，第二層重點醫院已設置周產期或兒童急診服務於17縣市，第三層基層院所已於10縣市455家醫療機構執行，未來並將逐步擴大推動。

衛福部解釋，本計畫執行內容共八大策略，包含完備周產期醫療照護、建立分級分區急醫療網絡、提升重難罕症照護品質、發展兒童重症運送專業團隊、規劃兒童困難診斷疾病平台、培訓兒科醫療照護人力、發展幼兒專責醫師制度、推展脆弱家庭育兒指導服務等。

針對核心醫院的部分，衛福部表示，執行兒童重難罕症的照護，本部推動「核心醫院計畫」，110年共組成6家重難罕症團隊、2家兒童重症轉運專業團隊及1家兒童困難診斷疾病平台。運用區域整合的概念，建構兒童重難罕症醫療合作機制，推展兒童重難罕症醫療照護，改善跨院際重難罕症病童的診斷或治療。

針對重點醫院的部分，衛福部表示，本部110年補助8家醫院執行「周產期照護網絡計畫」、17家醫院執行「提升兒科緊急醫療救護品質及資源整合計畫」，提升了周產期照護與兒童緊急醫療照護的就醫可及性。

衛福部強調，另外因應部分基層診所受限於人力及設備維持而無法提供生產業務的情況，今年已經有3家醫院推動開放醫院模式，透過與區域內基層診所的合作，使孕產婦可以就近在診所產檢、到醫院進行生產，由醫院及診所醫師共同提供連續性的醫療照護。

針對基層醫療的部分，衛福部表示，本部推動「幼兒專責醫師制度計畫」，109年共有6縣市試辦、110年擴大為10縣市參與，統計至今年12月初共收案5萬3370名未滿三歲幼兒，藉由幼兒專責醫師提供初級照護及健康管理；而參與計畫的796名醫師中，更有31名醫師服務於偏鄉的衛生所，協助偏鄉幼兒的照護。

衛福部強調，根據內政部統計，109年度台灣人口首度呈現負成長，去年台灣的新生兒出生人數約16萬5,249人，創史上最低的出生人口數。因此如何顧好每一位兒童的健康相形重要，政府更將少子化議題列為國安危機。

衛福部認為，今年度本部透過各項計畫，建構兒童醫療照護網絡的根基，並著重偏遠地區的兒童醫療照護資源布建。也串聯相關照護服務，完善從懷孕到生產、兒童成長的相關醫療診治、轉診照護網絡等。本部會持續以兒童為核心，精進健康服務與醫療照護品質，讓兒童的每個生長階段皆能獲取到最周延的醫療照護。

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