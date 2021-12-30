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2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警明年2大挑戰：COVID-19暫難終結

▲▼2021年五項傳染病流行狀況。（圖／衛福部提供）

▲2021年新冠疫情流行狀況。（圖／衛福部提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院院長蘇貞昌今（30日）在行政院聽取衛福部「重要傳染病防治成效專案報告」。衛福部表示，今年國人經歷嚴峻的COVID-19本土疫情，並在共同努力下獲得控制；也堅持嚴守邊境防線，減少境外感染進入社區的機會；更推動COVID-19疫苗接種，讓國人獲得保護力。

儘管疫情趨緩，衛福部也示警，全球因新型變異株Omicron及突破性感染病例出現，疫情仍不斷上升，「政府會隨時做好應變措施，全面防堵疫情威脅。」

衛福部指出，除COVID-19外，其他傳染病防治工作亦未曾鬆懈，自2021年流感季迄今，無流感併發重症及死亡病例，今年公費流感疫苗也已接種超過550萬劑；登革熱疫情僅12例境外移入，未有本土病例發生；腸病毒更無重症或死亡個案出現；此外，結核病發生率逐年下降，較去年降低6%。

▲▼2021年五項傳染病流行狀況。（圖／衛福部提供）

▲2021年流感傳染狀況。（圖／衛福部提供）

▲▼2021年五項傳染病流行狀況。（圖／衛福部提供）

▲2021年登革熱傳播狀況。（圖／衛福部提供）

▲▼2021年五項傳染病流行狀況。（圖／衛福部提供）

▲2021年腸病毒流行狀況。（圖／衛福部提供）

▲▼2021年五項傳染病流行狀況。（圖／衛福部提供）

▲2021年肺結核流行狀況。（圖／衛福部提供）

愛滋病（HIV）新增感染數連續三年下降，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS） 2020年目標訂為90%感染者知道自己之感染狀態、90%感染者有服藥、90%服藥之感染者病毒量達測不到（「90-90-90」）之目標，我國2020年已達成「90-93-95」，2021年更進至「90-94-95」。

▲▼2021年五項傳染病流行狀況。（圖／衛福部提供）

▲2021年愛滋病流行狀況。（圖／衛福部提供）

衛福部指出，要感謝這一年來民眾對各項防疫措施的配合，才能讓傳染病防治有這樣優越的成果，「防疫團隊將持續精進防疫作為，守護國人健康安全。」

衛福部也列出新一年的兩大挑戰，第一，新冠疫情暫難終結，衛福部表示，變異株無法預期，現要透過兩方式因應，包含持續嚴守邊境、推動新冠疫苗追加劑接種。

第二，資源投注大流行因應，至其他疫病威脅上升，衛福部指出，接下來要透過四點對策因應，包括持續提升流感疫苗及各項常規疫苗適齡完成率、實施病例、病媒監測與主動發現病例、積極預防措施、迅速因應控制疫情、精進照護服務。

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