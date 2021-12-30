台灣新生兒死亡率偏高「未達先進國家標準」　蘇貞昌：實在很慚愧

記者陳家祥／台北報導

台灣少子女化問題嚴重，政府推動多元化的補貼措施，盼望提升國人生育的意願；但除了想不想生之外，台灣還面臨新生兒死亡率偏高的問題。行政院長蘇貞昌30日表示，台灣新生兒死亡率台灣高達千分之4.5，明顯高過鄰近國家，也沒有達到先進國家的千分之1.9標準，「實在很慚愧，也不該如此」。

▲台灣新生兒死亡率偏高。（圖／記者李毓康攝）



蘇貞昌指出，台灣少子女化問題嚴重，政府盡全力改善這問題如育兒津貼等，很遺憾，新生兒死亡率台灣高達千分之4.5，明顯高過鄰近國家，如日本的千分之2.5、韓國得千分之3.2，甚至沒有達到先進國家OECD的標準千分之1.9，「實在很慚愧，也不該如此」。

蘇貞昌說，以台灣醫療衛生的進步，應該可以加以改善。雖然在去年就核定優化兒童醫療照顧計畫，4年投入28億，提升兒童的醫療品質、降低兒童死亡率，維護兒童生命的健康。

蘇貞昌表示，可以再大大投入資源，加大、加快、加碼，請衛福部再進一步優惠結合資源，例如整個醫療體系及相關社會體系要支持投入，也要跟地方政府合作，落實相關計畫跟政策，請政委林萬億督導，經費也請主計長多多支持，要用更大的決心跟力量改善這個問題。