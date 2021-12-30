頂寒流上山！移民署中彰投為外籍人士打疫苗　女移工落淚道謝

▲移民署接連3天冒低溫挺進深山，助上千移工打疫苗（下同）。（圖／移民署中區事務大隊提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠Omicron變種病毒和日前強烈大陸冷氣團來勢洶洶，移民署仍持續與衛生單位推動逾期停留外來人口疫苗施打專案，為體恤偏遠山區居民往來交通不便，中區事務大隊串聯中彰投各縣市單位，冒著10度低溫挺進台中梨山、南投力行等偏遠山區，短短3天就協助2000多名移工完成施打，讓外籍移工感動落淚：「這麼冷的天還上山來幫我們施打，謝謝！」

移民署中區事務大隊指出，台灣山區多處很偏遠、交通很不方便、道路時常中斷，像梨山上有些地方須靠流籠往來、南投仁愛鄉的力行山區大部分地方都收不到手機訊號，但也有許多期待打疫苗的居民；假日在台中東協廣場及彰化火車站等移工常聚集處所設立的快打站，每天都有移工詢問：「我山裡朋友也想打疫苗，怎麼辦？」

移民署中區事務大隊因此偕同中彰投專勤隊，與台中市第二及南投縣服務站，在入冬以來最強大陸冷氣團來襲期間，連續3天與衛生單位合作帶著通譯、醫護團隊及上千劑疫苗，分別深入梨山、埔里大坪頂及仁愛力行等偏遠山區協助疫苗施打。

力行村馬烈霸部落一名印尼籍女性移工在針頭扎進手臂時，突然感動大哭，她說：「因為交通非常不便，雖然心裡著急但也沒辦法下山去打，沒想到這麼多人在這麼冷的天氣，願意跑到這裡來幫我們打疫苗，謝謝、謝謝！」

移民署中區事務大隊大隊長林宏恩表示，本次配合指揮中心推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，將持續執行至111年1月31日；期間不論是失聯移工或逾期停（居）留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗；期間不會通報治安機關查處，治安機關也不會進行查察，呼籲逾期外籍人士踴躍前往接種疫苗，共同抵抗疫情。



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