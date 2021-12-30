　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

頂寒流上山！移民署中彰投為外籍人士打疫苗　女移工落淚道謝

▲移民署接連3天冒低溫挺進深山，助上千移工打疫苗。（圖／移民署中區事務大隊提供）

▲移民署接連3天冒低溫挺進深山，助上千移工打疫苗（下同）。（圖／移民署中區事務大隊提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠Omicron變種病毒和日前強烈大陸冷氣團來勢洶洶，移民署仍持續與衛生單位推動逾期停留外來人口疫苗施打專案，為體恤偏遠山區居民往來交通不便，中區事務大隊串聯中彰投各縣市單位，冒著10度低溫挺進台中梨山、南投力行等偏遠山區，短短3天就協助2000多名移工完成施打，讓外籍移工感動落淚：「這麼冷的天還上山來幫我們施打，謝謝！」

移民署中區事務大隊指出，台灣山區多處很偏遠、交通很不方便、道路時常中斷，像梨山上有些地方須靠流籠往來、南投仁愛鄉的力行山區大部分地方都收不到手機訊號，但也有許多期待打疫苗的居民；假日在台中東協廣場及彰化火車站等移工常聚集處所設立的快打站，每天都有移工詢問：「我山裡朋友也想打疫苗，怎麼辦？」

▲移民署接連3天冒低溫挺進深山，助上千移工打疫苗。（圖／移民署中區事務大隊提供）

▲移民署接連3天冒低溫挺進深山，助上千移工打疫苗。（圖／移民署中區事務大隊提供）

移民署中區事務大隊因此偕同中彰投專勤隊，與台中市第二及南投縣服務站，在入冬以來最強大陸冷氣團來襲期間，連續3天與衛生單位合作帶著通譯、醫護團隊及上千劑疫苗，分別深入梨山、埔里大坪頂及仁愛力行等偏遠山區協助疫苗施打。

▲移民署接連3天冒低溫挺進深山，助上千移工打疫苗。（圖／移民署中區事務大隊提供）

▲移民署接連3天冒低溫挺進深山，助上千移工打疫苗。（圖／移民署中區事務大隊提供）

力行村馬烈霸部落一名印尼籍女性移工在針頭扎進手臂時，突然感動大哭，她說：「因為交通非常不便，雖然心裡著急但也沒辦法下山去打，沒想到這麼多人在這麼冷的天氣，願意跑到這裡來幫我們打疫苗，謝謝、謝謝！」

移民署中區事務大隊大隊長林宏恩表示，本次配合指揮中心推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，將持續執行至111年1月31日；期間不論是失聯移工或逾期停（居）留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗；期間不會通報治安機關查處，治安機關也不會進行查察，呼籲逾期外籍人士踴躍前往接種疫苗，共同抵抗疫情。
 

►錢莊借150萬千萬宅被騙過戶　一家7口被轟出門枕頭奶瓶丟街邊

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
警衛爸死前「最後通話曝光」　緊急打給小女兒求救
板橋騎士捲聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死
雞排妹才剛驗屋就出售！　一買一賣「價差賺500萬」
士林2富商「天母豪宅」灌醉正妹3P　她崩潰：我要回家
長榮豪灑年終40個月　高層曝「幕後原因」
2021最後機會！iPhone13今開獎　限時下注抽「一年份
快訊／議員涉走私毒品！　遭羈押禁見
LIVE／長榮海運年終40月夫妻爽領500萬　逆女靠爸留學返
警衛爸月入30K供女兒「赴美攻碩士7年」！斷金援遭殺害棄屍
BMW公路賽車油門踩到底釀2死3傷　2飆仔下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林口側溝遷移工程全面改善　揮別慣性損毀　提升用路品質

頂寒流上山！移民署中彰投為外籍人士打疫苗　女移工落淚道謝

南市議會迎小小嬌客　郭信良相約晚上看花燈

提早6分鐘打通血管救命　澎湖「心心相連」一條龍救護PK死神

名間大型親子公園大受好評　南投縣將於4大鄉鎮同步規劃興建

漁船失動力海上漂流　海巡尋獲拖帶人船均安

妖怪村推手卸南投旅館公會理事長　泰雅渡假村老總接棒

嘉義愛貓男懸賞50萬找貓　找到現金馬上給網傳瘋

嘉義同濟會捐200份年菜助獨老　會友親手幫長者洗腳

F-16V戰機低空飛過　巨大音爆震碎嘉義小村落民宅玻璃

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

林口側溝遷移工程全面改善　揮別慣性損毀　提升用路品質

頂寒流上山！移民署中彰投為外籍人士打疫苗　女移工落淚道謝

南市議會迎小小嬌客　郭信良相約晚上看花燈

提早6分鐘打通血管救命　澎湖「心心相連」一條龍救護PK死神

名間大型親子公園大受好評　南投縣將於4大鄉鎮同步規劃興建

漁船失動力海上漂流　海巡尋獲拖帶人船均安

妖怪村推手卸南投旅館公會理事長　泰雅渡假村老總接棒

嘉義愛貓男懸賞50萬找貓　找到現金馬上給網傳瘋

嘉義同濟會捐200份年菜助獨老　會友親手幫長者洗腳

F-16V戰機低空飛過　巨大音爆震碎嘉義小村落民宅玻璃

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

5件不合格！生鮮蔬果農藥殘留　City’Super復興SOGO、愛買忠孝店上榜

軒社老子弟笑看春夏秋冬　林口臺地百年歲月變遷風華

「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

台股「封關日」開盤上漲、盤中翻黑　分析師：獲利了結賣壓出籠

總統府元旦開放參觀　邀請民眾清晨5點一起升旗

漲4萬、售價自320萬起！BMW iX電動休旅接單逾600張　7成買這車型

全台夜市9成都一樣？鄉民只服「北部1夜市」超道地：價格也合理

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

地方熱門新聞

就在明天！名字有「泓」或「泉」　就送1斤野生烏魚膘

F-16V飛行訓練　巨大音爆震碎民宅玻璃

台南警破獲販毒集團　起出1020包毒咖啡

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

嘉義同濟會捐200份年菜助獨老

女街友寒夜躲樓梯　暖警送熱食抵擋寒流

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

嘉義男懸賞50萬找愛貓

台南安平區建平8街拓寬

澎湖「心心相連」　一條龍救護拚死神

台南副議長被檢舉　涉詐領助理費

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

台南跨年將施放煙火

更多熱門

相關新聞

春節湧返鄉潮「境外移入病例增多」　蘇貞昌：疫情風險上升中

春節湧返鄉潮「境外移入病例增多」　蘇貞昌：疫情風險上升中

新冠肺炎持續在國際延燒，面對春節佳期接近，近來有不少國人自外返台，也讓台灣的境外移入確診數字開始增加。行政院長蘇貞昌30日在院會中也提到，隨著春節返鄉人潮增加，境外移入病例也明顯增多，有一周增加到124例，「代表疫情風險上升中」，請各有關部會持續加強防疫作為。

法國日增破20萬例再創新高　1秒就有2人染疫

法國日增破20萬例再創新高　1秒就有2人染疫

西安封城驚悚影片曝光！消殺致結冰釀恐怖車禍

西安封城驚悚影片曝光！消殺致結冰釀恐怖車禍

西安累計確診破千！爆疫情21天1117人確診

西安累計確診破千！爆疫情21天1117人確診

當社區出現首例Omicron　醫籲快做這件事

當社區出現首例Omicron　醫籲快做這件事

關鍵字：

移民署移工山區疫苗新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面