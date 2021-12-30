「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

▲台灣校園連續5天無新增個案，總數維持938例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續升溫，但台灣疫情穩定，根據教育部今（30日）公布最新統計資料，截至昨（29日）天為止，「嘉玲」再現身，各級學校無新增個案，而且連續5天「+0」，境外生確診總數維持215例，全國校園累計總數維持938例，台灣本土學生已經連續19天沒有新增個案。

▼ 台灣校園連續5天無新增個案，總數維持938例。（圖／教育部提供）

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中研院P3實驗室在本月初爆發一名人員染疫，讓台灣維持35天的0本土確診破功，而近期國際疫情因Omicron病毒而升溫，累計到今天為止，全球染疫人數超過2.84億人，其中英國、義大利、瑞士等多個國家單日確診數創下最高紀錄。

儘管台灣近期境外移入確診數仍維持兩位數，昨天再增14例境外移入個案，但台灣本土疫情相對穩定，根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數維持938例，連續5天無新增個案，其境外學生累計確診數維持215例，境外移入大專校院學生178例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。

▼台灣校園連續5天無新增個案，總數維持938例。（圖／教育部提供）

另在本土確診學生數部分，則仍維持723例，連續19天沒有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。