警衛爸月入30K供啃老女兒「赴美攻碩士7年」！斷金援慘遭殺害棄屍

記者游瓊華、鄧木卿、陳羿妏／台中報導

台中27日驚爆情侶弒父、棄屍命案，一名32歲就讀碩士的江姓女子，不滿父親阻止其與34歲張姓男友交往，且拒絕贊助赴美唸書的學費，竟夥同男友持榔頭殺害父親，再將遺體運至太平山區棄屍。據悉，江父是大里區某國小警衛，月入3萬左右，供女兒赴美念碩士7年，未料中斷金援後，竟遭女兒痛下毒手慘死。





▲江女夥同男友弒父。（圖／翻攝自臉書）

據了解，江女是家中的大女兒，底下各有一名弟弟、妹妹，當初申請助學貸款、在家人的供應下，赴美國的社區大學念書，一年多後認識自己出錢赴美念書的張姓男友，並進一步交往。讀了7年，江女因家人中斷金源，只好今年2月中斷學業回台，而張男則選擇愛相隨一起回來，豈料卻就此種下殺機。

由於江女回台後，時常因要不到錢，與父親爆發爭執，甚至是惡言相向，逼得江父只好報警處理。台中市社會局表示，江父曾通報家暴，為家防中心的服務個案，社會局2個月內共訪視五次。

回顧整起命案，江女27日晚間11時許，夥同張男趁江父下班後，3人在校外展開談判，期間一言不合，張男竟持榔頭猛砸江父頭部致死，隨後再騎機車約10分鐘，前往太平區黃竹山區進德寺附近一處山溝中棄屍，還以石頭壓帆布蓋住屍體遮掩，一路上江女都騎車尾隨在後把風，待完成屍體棄置後，2人還一起回到住處。

▲情侶檔載江父遺體前往山區棄屍。（圖／民眾提供）

直到江父遲遲未回家，江家次女報警，警方循線調閱監視器追查，於山區尋獲江父遺體，並將涉有重嫌的江女、張男帶回。台中地檢署29日認定，江女、張男2人因涉犯家暴殺人罪嫌重大，且為5年以上之罪，有逃亡、串滅證之虞，當晚向法院聲請羈押獲准。至於死者江父，將安排擇日解剖複驗。

▼江女、張男落網畫面。（圖／民眾提供）