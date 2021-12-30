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美國Omicron仍在激增！佛奇估1月底才是高峰　醫：急診室快被拖垮

▲▼ 美國,新冠疫情,篩檢。（圖／路透）

▲美國華盛頓醫師表示，Omicron疫情導致美國篩檢量能不足的問題，已逐漸影響醫療系統運作。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國Omicron變異株已在全境擴散。美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）表示，Omicron病例還在激增，可能會在1月底達到疫情高峰。喬治華盛頓大學醫院災難醫學主任菲立普斯（James Phillips）博士則說，Omicron和過去全然不同，高傳染性讓醫護人力面臨危機，「華盛頓特區的急診部門都快被拖垮了。」

根據路透報導，美國首席防疫顧問佛奇29日在CNBC頻道上表示，美國Omicron病例激增將在1月底達到高峰，「我可以想像，依我國的面積與疫苗接種與否的差異，這可能會超過幾個星期，大概會在1月底。」

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／路透）

▲佛奇認為，Omicron變異株的疫情高峰還沒到來。（圖／路透）

而喬治華盛頓大學醫院的菲立普斯博士29日則向CNN表示，最近這波Omicron病例「與以往所見過的任何病例都不同」，現在正在經歷的是，整個華盛頓哥倫比亞特區的急救部門快被拖垮，因為急診科擠滿了準備接受檢查的病患，大多數屬於輕症，「這是全國篩檢量能正處於不足的狀況之一，這些重擔全落在了急診部門。」

報導指出，Omicron的高傳染性讓問題變得更加複雜。菲立普斯說，雖然許多人能夠安全地避開Delta和以前的變種病毒，但Omicron正在用前所未有的方式影響醫療工作者，「我們真的很努力在維持醫療人力，尤其是護士。這使得候診室的等待時間更長，讓病患與醫護人員都非常沮喪。」

▲▼美國疾病管制暨預防中心（CDC）在11月初批准讓5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）

▲美國11月初批准讓5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）

隨著疫情升溫，針對年齡偏大的未成年者是否也該接種加強劑疫苗的問題浮現，美國疾病控制預防中心（CDC）主任29日表示，批准為12歲至15歲族群接種第3劑可能還需要幾天或幾周的時間，食藥管理局（FDA）正在考慮這個選項，而CDC一旦接到相關消息就會立刻跟進。

報導稱，目前尚不清楚唯一被批准用於兒童的疫苗製造商──輝瑞與BNT，是否已經向FDA提出用於12至15歲孩童的加強劑的批准申請，輝瑞和FDA也皆未作出回應。美國當局現在已經批准第3劑疫苗使用於16歲、17歲的未成年者與所有美國成年人，而5到11歲的兒童最近才剛開放接種疫苗，目前尚無針對5歲以下施打疫苗的計畫。

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