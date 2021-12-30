快訊／柯文哲下令：開罰防疫旅館員工上班沒打2劑、沒補第3劑

記者陳家祥／台北報導

一年一度的跨年活動將在明天登場，台北市政府30日舉行記者會宣布防疫措施。針對北市近來有防疫旅館傳出確診個案，柯文哲說，現在防疫旅館比醫院還要危險，會進一步要求防疫旅館員工疫苗要打滿，否則會開罰。此外，也會重新檢視防疫旅館的規範，未來將有更嚴格的規定，避免發生旅館的群聚感染。

▲柯文哲出席北市府防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲表示，現階段看起來，防疫旅館比醫院還危險，昨天看數據，目前北市醫院有確診的有64個，「但是他都是確診的，所以反而好防備」；現在住在防疫旅館，每天入境這麼多，誰有感染誰沒感染，反而不清楚。

柯文哲說，所以在現階段就防疫上來講，防疫旅館比醫院還麻煩，「因為醫院都是看得到的敵人，在防疫旅館敵人是誰不曉得」。

「所以因為這樣，我們現在把防疫旅館的防疫需求要嚴格升級。」柯文哲說，已經通知觀傳局，要下令台北市有在做防疫旅館，「所有人員沒有打滿2劑來上班，要處罰；打滿2劑超過5個月沒有打第3劑，也是要處罰」，至於怎麼處罰再來想想看。柯強調，防疫旅館會比醫院還重要，所以會要求人員疫苗一定要打滿。

第2點，這些人員的訓練會重新檢查一遍，比方工作人員應該是不准去碰門把，因為一個人不行去摸好幾個，門外要分乾淨區或汙染區，送東西給他要放在乾淨區，裡面垃圾要拿出來就放在汙染區，要收要從乾淨區一個一個收完再去收汙染區。

接著柯文哲說，再來是空調，這次旅館有3例確診，空調系統要再研究一遍。研究完後會找冷凍空調公會，會同醫療人員，重新制定台北市防疫旅館空調的標準，有可能會限制不是想成為防疫旅館就可以當防疫旅館，空調要有一定標準才可以。