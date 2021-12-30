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馬斯克曝年輕人「5大成功祕訣」！做到這點人生才值得　網狂吐槽

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透） 

▲ 馬斯克建議年輕人，要當個有用的人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）接連獲《時代雜誌》、《金融時報》選為年度風雲人物，一舉一動受到全球關注，成功祕訣引發好奇。他日前對想成功的年輕人提出5項建議，在網路上掀起討論。

《商業內幕》報導，馬斯克28日登上一檔播客節目，當主持人問道，「對於想為世界帶來正面影響的高中生或大學生，你有什麼建議？」他給出以下5個重點，認為這些方法能夠幫助年輕人邁向成功。

1. 當個有用的人

馬斯克指出，人們應該努力成為有用的人，「做一些對你的人類同胞、對世界有用的事。想要有用是很難的，而且是非常難」，認為人若過著有用的生活，那就是值得過的人生。

2. 對社會有貢獻

人的貢獻應大於消費，「試著對社會做出正面的淨貢獻（net contribution），這是值得努力追求的。」馬斯克也表示，他非常尊敬那些每天辛勤工作的人。

3. 別嘗試成為領導者

馬斯克強調，不要為了當上領導者而嘗試成為領導者，「你看好成為領導者的人很多時候都是那些不想當領導者的人。」

4. 閱讀並吸收知識

「我鼓勵人們多讀書，盡量吸收越多資訊越好，同時努力培養良好的基本知識。」馬斯克提到，他在兒時就把百科全書全都讀完。

5. 多與人交談

馬斯克給年輕人的最後一項建議是多與他人交談，「和來自不同產業、職業和擁有不同技能的人談話，能學多少就學多少。」

這5項建議在社群媒體上有許多人轉傳，卻也有不少網友留言吐槽，「這段話出自一個爸爸擁有翡翠礦的人之口」、「還有不用繳稅」、「還真有用，謝囉」、「所以他很成功嗎」、「未看先猜第一點是擁有百萬富翁爹地」。

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