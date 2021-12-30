2022年元旦3天連假　萬巒豬腳街禁車輛進入

▲2022元旦連假，內埔警規劃轄內交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

明(31)日起是2022年3天連假，內埔警分局預估轄區會出現返鄉及出外遊玩的車潮，為維持交通順暢及行車安全，在原住民文化園區、六堆客家文化園區、萬巒鄉豬腳街等景點及主要道路均規劃有交通疏導措施，籲請民眾多配用，快樂出門、平安返家。

內埔警方在連假期間，於萬巒豬腳街實施道路封閉管制，架設交通錐禁止車輛進入民和路，購買豬腳民眾請配合員警指揮，車輛勿停放褒忠路及永和巷，以維道路順暢；在原住民文化園區部分，將實施總量管制，當園區停車場滿位時，由員警在園區前牌樓執行管制，引導車輛沿自力路兩側停放，避免造成壅塞。

今年內埔鄉無舉辦跨年晚會，但擴大舉辦以元旦健走活動，移師水門轉運站及隘寮溪河堤，除健走升旗外，鄉公所也規劃拔蘿蔔、創意風箏大賽、摸彩及各式表演節目，目前已有1200名民眾報名。

警方建議參加民眾可將車輛停放內埔農工前路段、忠孝路兩側及水門轉運站後停車場，而本次健走路線長達4公里，也請民眾遵守號誌指示，注意四周來車，依現場員警引導靠邊行走。

分局長蘇偉荃表示，3天連假，內埔警方將隨時監控轄內交通狀況，機動調整交通管制措施，民眾若發現路況壅塞或交通事故，可立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導；另也再次提醒，假期間與親友歡聚，切勿酒後駕車，有飲酒或食用含酒精食物應指定駕駛或代駕，內埔分局於假期亦將加強取締執法，避免交通事故發生，保護民眾生命及財產安全。