竹縣元旦升旗迎新年 800份升旗紀念包、口罩限量索取

▲新竹縣政府在元旦升旗日準備800份升旗紀念包、口罩提供民眾索取。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣2022跨年公益慈善晚會結束後，緊接著新的一年元旦1月1日上午7時30分在新竹縣政府前廣場舉行升旗典禮，由享譽國際的優人神鼓所指導的新湖國中、中華國際熱愛大自然促進會總會、竹北高中儀隊帶來精彩表演，每位參與的民眾可以拿到一支小國旗，還推出限量800份的升旗紀念包與口罩。新竹縣長楊文科表示，歡迎民眾一同早起來升旗，以滿滿的活力面向新的一年！

社會處表示，本次推出的元旦升旗紀念包和口罩，結合了國旗、虎年，以及客家桐花等元素，將在上午6時30分於活動會場發放處開始發放，領取順序以現場排隊為主，每人限領1次，數量800份發完為止，也請民眾配合防疫規定示，遵守排隊秩序。

▲新竹縣2022跨年公益慈善晚會結束後，緊接著新的一年元旦1月1日上午7時30分在新竹縣政府前廣場舉行升旗典禮。

社會處說明，元旦升旗典禮首先由新竹縣新湖國中優人神鼓鼓隊帶來開場表演，優人神鼓創立了一套獨特的表演形式，揉合東方傳統武術、擊鼓、太極導引、民間技藝、靜坐等元素，以磅礡的鼓聲，給觀眾聽覺上的震撼。

接著上場的中華國際熱愛大自然促進會總會所屬的國際清風大自然快樂操教練團，帶來晨曦之歌、自然處處吉祥2首表演。國立竹北高級中學儀隊表演，該儀隊成立於民國90年，是新竹地區第一個創立的學生儀隊，將以整齊劃一的操槍和儀態萬千的花式槍法，為每場操演帶來最豐富的變化內容。最後，升旗典禮重頭戲，在海軍陸戰隊退伍協會護旗下恭迎國旗進場，並在泰雅之聲領唱國歌聲中，舉行隆重而莊嚴的升旗典禮。

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