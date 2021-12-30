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總統府元旦開放參觀　邀請民眾清晨5點一起升旗

▲總統府博愛路一側增設鐵製防護欄杆，加強維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦當日開參觀，並舉辦升旗活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

新年即將到來，總統府在元旦1月1日當天開放民眾參觀，另外還有元旦升旗典禮歡迎民眾一起參與，迎接嶄新的一年。

總統府參觀時間從上午9時至下午4時，開放區域為總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「萬聲之嶼特展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南苑庭園。

當日總統府一樓迴廊設有臺灣優質農產品展售攤位，歡迎民眾參觀選購。總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，數量有限，送完為止。

元旦升旗典禮自上午4時30分起開放民眾進場。5時起，凱達格蘭大道有由建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、拍謝少年及重症搖滾樂團「向醫護致敬　2022元旦升旗演唱會」及百人醫護合唱團帶來精彩暖場表演；接著，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計於6時27分舉行。典禮結束後，將有介壽國中弦樂團演出，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

因應防疫需求，落實「實聯制」，請參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間亦請全程佩戴口罩。參加升旗活動之民眾，請配合防疫措施，自行佩戴口罩入場，進行體溫量測，並出示身分相關證件進行「實聯制」防疫驗證。

參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

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