往宜蘭1路段車多「紫爆」　國5估塞到深夜！國道5路段加強取締

▲高公局呼籲往返宜蘭可多利用替代道路。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

111年元旦連假將於明日登場，今日國道湧現車潮，國5估自上午9點塞到深夜24點，目前石碇服務區－坪林時速僅不到40公里，南港系統車多紫爆，車速低於20公里。交通部高公局提供「好走時段」，另提醒民眾不可為了欣賞跨年煙火，而在國道上停車，否則可處3000到6000元罰鍰，且有5路段加強取締。

高公局表示，今日上午9時起，國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，國5在連假首日（31日）凌晨5時起即出現車多至16時始紓解。

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▲元旦連假國道地雷路段。（圖／高公局）

高公局預估好走時段包括110年12月31日及111年1月1日，西部國道南向用路人，多利用下午13時後出發；國5南向用路人，多利用下午17時後出發。

111年1月1日及2日，西部國道北向用路人，多利用中午12時前出發；國5北向用路人，多利用上午10時前出發。

高公局提醒，民眾行駛國道均應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免受跨年煙火影響放慢車速或臨停路肩，影響行車安全。否則可依據「道路交通管理處罰條例」處以3000到6000元罰鍰。

高公局表示，跨年期間將協請公路警察局加強巡邏驅離，取締違規車輛，如國1汐五高架、后里、臺中至大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等5路段。