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社會 社會焦點 保障人權

8天殺2人輾斃兄弟再滅角頭　台南雙槍小弟「蝦米」今宣判

記者黃翊婷／綜合報導

綽號「蝦米」的蔡秉逸今年2月間在台南8天連殺2人，分別為同門兄弟王重傑以及昔日老大陳建文，他與涉案較深的曾姓男子11月11日被台南地院裁定，自11月16日起延長羈押2個月。整起案件從發生至今已經過10個月，台南地院將在今日（30日）上午10時進行宣判。

台南「蝦米」槍決老大。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

▲蔡秉逸持雙槍擊殺昔日老大陳建文。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

台南地檢署4月16日偵查終結，王重傑一案，針對「蝦米」犯罪集團7人依殺人等罪嫌提起公訴，包含蔡秉逸（30歲）、劉男（25歲）、曾男（21歲）、蘇男（26歲）、余男（25歲）、王男（18歲）、徐男（28歲）；陳建文一案則起訴蔡秉逸。台南地院同日晚間裁定蔡男等5人羈押，王、劉2人涉案情節較輕，分別以10萬、20萬交保。

另外，將車輛借給蔡秉逸使用的黃姓友人（32歲），當蔡男駕車前往安平犯案再返還時，他明知車內有血跡還幫忙清理，被檢方依湮滅證據罪嫌起訴，並於6月1日下午2時30分被台南地院依湮滅刑事證據罪，判處有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

▲涉嫌台南安平街頭刺殺王姓男子及槍殺安平陳姓「老大」的「蝦米犯罪集團」7人，被檢察官依妨害秩序、槍砲、殺人等罪提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼▲蔡男與6名同夥在停車場追殺王男，現場血跡斑斑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲涉嫌台南安平街頭刺殺王姓男子及槍殺安平陳姓「老大」的「蝦米犯罪集團」7人，被檢察官依妨害秩序、槍砲、殺人等罪提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡秉逸8天內輾斃同門兄弟再持雙槍射殺角頭，震驚全台，回顧這2起命案，蔡一開始幫人喬事涉及唐姓直播主擄人案，沒想到被警方鎖定，還遭「繳械」，懷疑與王重傑有關，於是在2月16日晚間6時20分與另外6名同夥前往汽車旅館埋伏，見王男從走出來往停車場方向移動，隨即跟上，2台車抵達停車場後，車上7人立即下車，分別以徒手、持金屬製棍棒、持西瓜刀等方式攻擊。

王男徒步逃離停車場，過程中攔下路過的劉姓騎士，強行坐上機車離去，但還是蔡男的同夥飛車追上，並在某餐廳停車場連人帶車撞翻倒地。負責開車的曾姓男子見王男倒地，仍多次以車衝撞、輾壓，還持西瓜刀下車繼續攻擊，導致王男傷重不治。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼▲蔡男將雙槍留在現場。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王重傑遭殺後，蔡秉逸聽聞有人想要報仇，黑白兩道都在查，於事展開逃亡，期間聽聞母親、妻兒住處有人跑去鬧去，認為是昔日老大陳建文搞鬼，讓他心生殺意。

2月23日下午，蔡男駕車在陳男住處附近多次巡視，找尋機會犯案，等到晚間8時56分許，發現陳男住處1樓大門開啟、客廳燈光明亮，研判此時人應該在屋內，隨即手持非制式手槍2把、身穿防彈背心進入，見陳男就在1樓客廳，隨即開槍射殺。

陳男身上有7處槍傷入口，造成心臟、肺臟、肝臟和腎臟多處槍傷併大量內出血、休克死亡。蔡男槍殺陳男後，在大門留下作案雙槍，並向台南市刑大投案。

如今距離事件發生已經過10個月，台南檢警仍陸續發現新事證，考量到蔡秉逸、曾男有逃亡的可能，台南地院11月11日裁定2人自11月16日起延長羈押2個月，另解除劉、王、余、蘇、徐等5人應定期前往警局報到的處分。而法院也將在今日（30日）上午10時進行宣判。

▼蔡男向台南市刑大安南隊部投案。

▲蝦米蔡姓男子向台南市刑大安南隊部投案。（圖／記者林悅翻攝）

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