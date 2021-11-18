小學參加駭客年會、自研程式　天才男偷6年個資才被抓

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓補教名師聯手駭客竊取全國750萬學生資料，掀起各界熱議，還意外挖出超狂的駭客背景。涉案駭客柴男及張男是在一次駭客組織年會相識，當時柴男就讀國中、張男則是小學，2人自2015年起聯手利用國外IP及破解國內學校網站，盜取個資牟利長達6年，直到這次負責兜售個資的陳男落網，才揪出幕後的2人。

▲調查官檢視張姓駭客的電腦資料。（圖／記者林悅翻攝）

台南市調查處先前接獲檢舉， 指稱2021年7月間有民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售全國學生個資，後來由擁有資安專長且具有駭客等級程度的調查官利用追蹤IP手法，循線逮到販賣個資的32歲陳男，進而在9月第一波搜索中，追查到上游知名補習班數學老師蔡男（47歲）。

調查後發現，蔡男涉嫌自2015年起與駭客柴男（36歲）、張男（27歲）合作，聯手竊取學生個資。據了解，2人是在駭客組織年會相識，當時柴男仍在就讀國中、張男則是小學，而柴男因為擔任過學校網路管理員，熟悉機關及學校網頁設計和架構，擅長撰寫程式攻擊網頁漏洞，再從竊取學生資料；實力更強的張男從小學就開始自研駭客程式，大學時期曾駭入他人網站遭起訴，擅長破壞網頁防火系統侵入後台。

▲張男小學時就會自研駭客程式。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

柴、張2人從2015年起開始聯手利用國外IP及破解全國各縣市政府教育局或各縣市國小、國中、高中學校網站網頁漏洞，盜取個資販售牟利，還細心隱匿蹤跡規避查緝，為避免竊取過程中機關或學校保護機制出現異常通知，甚至會將學生個人資料分次下載，最後把到手的資料交給蔡男，再由蔡男拿給陳男販售，初估不法獲利達到數百萬元。

台南地檢署11月11日指揮台南市調查處，針對2名駭客藏身處發動搜索，後經檢察官訊問，於12日認為柴男與張男涉犯違反個人資料保護法案件且犯罪嫌疑重大，有串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，經歷將近4個月總算把這個盜賣個資的集團瓦解。