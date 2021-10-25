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社會 社會焦點 保障人權

女鄰居日抽16根菸　大學師蹲守陽台蒐證12年告贏了

記者黃翊婷／綜合報導

台南張姓大學教師不滿陳姓女鄰居每天抽16根菸，二手菸飄到家中，造成他身體不適，於是蒐證長達12年，終於拍到對方蹲在陽台抽菸的照片，憤而提告求償5萬元精神慰撫金和18萬元的醫療費，最終獲判賠償5萬元，全案仍可上訴。

▲▼抽菸 菸蒂 吸菸區 吃檳榔 檳榔渣 肺炎 口腔癌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張男不滿陳女長期大量抽菸，害他聞二手菸聞到健康出狀況。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本文當事人無關）

張男在判決書中主張，和陳女是隔壁鄰居，雙方房屋陽台僅間隔36公分，雖然社區規約載明禁止住戶在室內廁所、陽台抽菸，他卻在2007、2008年間開始聞到菸味，進而發現陳女長期在陽台抽菸這件事，於是立即展開蒐證，並於2020年5月間拍到陽台菸盒、人蹲在陽台抽菸的照片，接著馬上向社區保全反應，管委會也在同年同月發函要求陳女處理菸味外溢問題。

張男指出，陳女在管委會召開的管委會評議會議中坦承有一天抽16根菸的習慣，經評議裁決增加她的管理費作為處罰，原以為事情就此落幕，沒想到去年8月陳女開始大量抽菸，他這才再度向保全反應，這次會議決議社區全面禁菸，當時他一度與陳女發生爭執，並聽到對方親口承認「我一直認為在陽台抽菸，我菸抽出去不影響」。

張男表示，自己是碩士畢業，目前在大學任教，工作環境單純，飲食清淡、無應酬及抽菸、喝酒習慣，也沒有心臟及心血管病家族史，卻因為長期吸二手菸，在2018年檢測出心律不整、心房顫動，去年進行心臟手術，植入永久性心律調解器，現在領有輕度身心障礙證明，因此決定提告向陳女求償5萬元精神慰撫金和18萬元的醫療費。

▲▼異味,共同管道,抽菸,浴室,當層排氣,防疫。（圖／記者陳建宇攝）

▲陳女認為菸味有可能是透過通風管道飄進張男家中。（示意圖／記者陳建宇攝，與本文當事人無關）

對此，陳女強調，自己是獨居，平常晚上出門上班，白天在家休息補眠，雖然因為工作需求開始抽菸，但都是在工作場所抽的，最多也是在社區大門前抽完再進入，況且舊公寓大樓每戶通風管相連，氣味及二手菸來自四面八方，與陽台間距無關，張男的心臟病和這件事也沒有因果關係，沒有理由向她求償醫療費。

不過，台南地院法官調閱該大樓管委會評議會議記錄，發現陳女的確在會中自承由一天抽16根菸減少到5根，她也在2020年7月至9月繳過罰款，可見張男主張她在陽台抽菸一事並非虛構。

法官接著指出，陳女在陽台多次抽菸，屢遭投訴卻沒有改善，已經妨害到張男的居住安寧，不法侵害張男居住安寧之人格利益，情節確屬重大，於是依《民法》第184條第1項前段及第195條第1項前段之規定，判她應賠償5萬元較為適當，其餘駁回，全案仍可上訴。

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