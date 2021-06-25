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案發現場／凶狠鬍鬚仔「臥底」進毒窟　首腦邀試毒面臨生死兩難

▲▼退休警官陳豐盛當年擔任臥底潛伏販毒走私集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲退休警官陳豐盛當年扮演「鬍鬚仔」，臥底潛伏進販毒走私集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

台版無間道！退休警官陳豐盛1996年在北市保安大隊擔任小隊長時，因為一臉絡腮鬍長相兇惡，被指派扮演三重一位知名毒販「鬍鬚仔」，潛伏混入走私販毒集團擔任臥底，還一度被集團首腦以快艇載到外海，一度以為自己身分曝光要被滅口，陳豐盛在Podcast節目《我在案發現場》中提到，由於台灣警察沒有《臥底偵查法》，當年擔任臥底等同走在法律邊緣，甚至有時已跨越鴻溝，但為了任務只能硬著頭皮做，沒想到自己盡忠職守竟一度被判刑3年。

▼點擊收聽《我在案發現場》台版無間道真實上演。

1996年間新興毒品安非他命大量走私進入台灣，由於有提神效果，加上相關法規未及時納管，毒販利用「保濟丸」外型的塑膠空瓶裝入安毒，以3至5百元的價格便宜販售，造成毒品氾濫隨處可見；台北市地檢署也因此設立了肅毒組並調配專案警力，全力追查毒品上游，防止安非他命入侵台灣。

當年37歲擔任小隊長的陳豐盛被調派至肅毒組支援後，透過溯源鎖定一名毒品大盤「阿牛」，趁他從大陸搭機回國後將他拘捕。阿牛透露自己早年因毒品案入監後，反而認識許多大咖，出獄後轉飛往大陸進行毒品走私遙控操作，但集團上面還有一個「阿東」才是首腦，自己願意配合檢警調查，並帶一名臥底混入集團潛伏以換取減刑。

▼年輕時的陳豐盛如不刮鬍子就有滿臉絡腮鬍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼退休警官陳豐盛當年擔任臥底潛伏販毒走私集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳豐盛由於查緝毒品經驗豐富，對於「水車」（吸食器）、「老雞」（老毒蟲）、「開桶」（鼠蹊部開洞方便注射海洛因）等毒品黑話相當熟悉，加上一臉絡腮鬍跟三重的毒販「鬍鬚仔」有幾分神似，便以此為身份掩飾，在阿牛的介紹下前往中南部一處汽車旅館與阿東相見，並提出投資購買安毒的需求，擔任臥底期間家人、親友、同事全然不知曉。

不料會面結束，一走出汽車旅館陳豐盛就察覺到自己遭一輛計程車跟蹤，偷偷記下對方車牌後，經陳辦檢察官調查後驚覺是「保密車牌」，在協調後下才得知己方已「踩線」調查局，台南縣調站早已布線監控販毒組織許久，雙方單位召開會議協調時，「毒販」陳豐盛現身房內還讓調查員嚇得急忙起身，絲毫不知他們身分早已暴露。

而首腦阿東幾天後也打電話至汽車旅館，稱讚陳豐盛說：「鬍鬚仔，很多朋友都跟我說你三重埔生意做很大！」他一聽就得知對方已經打探過自己身分，且初步獲得對方信賴。陳豐盛潛伏2個月期間，沒事就跟阿東泡茶、學習吃檳榔，發覺首腦實際上是漁村村長，並且利用派出所警友會會員作為身分掩護，只要想聯繫走私要事，就會進到派出所內借打電話，藉此躲避通訊監聽。

▲▼退休警官陳豐盛當年擔任臥底潛伏販毒走私集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

某日，陳豐盛突然收到阿東的電話「走，我們出海！」原來是首腦邀約他試乘新買的快艇「黑金剛」，陳豐盛以為自己臥底身分遭揭穿，阿東準備載他到外海滅口棄屍，但當下仍裝鎮定豪爽答應，直到真正出海後阿東帶著他巡視走私路線，還嘲諷「我這台有6具馬達，保七要抓我們？想都別想！」陳豐盛才知道自己以取得首腦的完全信賴。

放過幾次小數量的毒品交易後，陳豐盛終於鎖定一批100公斤的安毒準備走私入台，且集團習慣透過拋錨車當作掩護，將安毒藏在車內並用拖吊車運送，當晚販毒集團在廢棄汽車處理廠準備交易時，大批警力趕抵人贓俱獲，直到做筆錄時首腦阿東都不敢相信跟自己稱兄道弟的「鬍鬚仔」竟是警方臥底。

陳豐盛在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中提到，由於沒有法源依據去保障臥底身分，當年頂多只能說是在「喬裝」，但隨時都有觸法風險，實際潛伏時毒販都會邀約要一起施用毒品，如果不一起服用隨時都會有身分曝光的可能。陳豐盛還說，他自己想都沒想過，日後檢警竟然會認定他持毒、貪瀆圖利，不僅被收押還一度判刑3年，之所以身陷囹圄全跟一位線民有關……

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▼點擊收聽《我在案發現場》臥底警察養線民猶如雙刃刀。

▼陳豐盛最終以保大中隊長退休。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼退休警官陳豐盛當年擔任臥底潛伏販毒走私集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼退休警官陳豐盛當年擔任臥底潛伏販毒走私集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

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