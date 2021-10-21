翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議成功免服勞務

▲翁茂鍾易服社會勞動服務造假案，確定不用再發監執行。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

佳和實業前董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定，台南地檢署准許他易服社會勞動服務，但卻因涉嫌時數造假遭檢方起訴判刑。南檢撤銷他先前的社會勞動服務處分，改發監執行。翁茂鍾不服，向高等法院聲明異議。高院撤銷南檢的發監執行處分，檢方抗告，最高法院21日駁回，翁茂鍾確定不用再服勞務。

翁茂鍾因涉嫌《證交法》、《商業會計法》等案，2011年間遭判刑1年確定，得易服社會勞動服務。他向執行的台南地檢署提出聲請易服社會勞動服務，檢方准許。但他因為與地方各界關係良好，與執行勞動服務的台南市麻豆警分局官田分駐所員警談妥，在簽到簿上簽名但未服勞動服務，短短9個月就將合計2196小時的社會勞動執行完畢。

翁茂鍾相關飲宴案爆發後，檢方進行清查，發現這起弊端，著手偵辦後，將翁茂鍾聲請羈押禁見獲准，全案於5月間偵查終結，檢方對翁茂鍾等2人提起公訴，另外對11名被告作出緩起訴處分。全案於日前一審宣判，翁茂鍾遭判刑2年2月。

翁茂鍾遭羈押起訴後，檢方主動撤銷2011年間准許他易服社會勞動服務的處分，改發監執行。對此，翁茂鍾不服，向高等法院聲明異議。高院日前裁定，因行刑權時效已經完成，故撤銷南檢的發監執行處分。檢方不服，再向最高法院提出抗告。

最高法院21日作出裁定，駁回檢方抗告。最高法院採信高院的理由，認為行刑權時效已經完成，故不能再對翁茂鍾執行原先所處的有期徒刑。全案確定，翁茂鍾不須再因本案發監執行。