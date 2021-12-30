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獨／高雄瑞豐夜市驚現偷拍狼！神勇攤商壓制趴地　手機私密照曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市知名瑞豐夜市出現偷拍狼！一對情侶逛街時，發現一名男子拿手機，但是鏡頭角度略低，疑似是在拍攝女子裙底風光，當場大喊有色狼偷拍，一名攤商見義勇為，一把揪著這名被懷疑是偷拍狼的男子，而且還將他壓制在地上，而警方事後則在這名男子手機當中，發現確有多張不明女子的裙下照。

▲高雄瑞豐夜市出現疑似偷拍狼，熱心攤商阿龍當場制服他，並且報警 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄瑞豐夜市出現偷拍狼，熱心攤商阿龍當場制服他，並且報警 。（圖／記者吳奕靖攝）

25日晚間，一對情侶走在瑞豐夜市當中，大聲呼喊有「色狼在偷拍」，一名攤商阿龍聽到之後，當下見義勇一把揪住了被指控偷拍的男子，阿龍還原當時後的情形說：「我壓制他的時候，他沒有反抗，他也沒有逃跑，手機有交出來的情況下，不然手不小心會被我扭斷」。

▲高雄瑞豐夜市出現疑似偷拍狼，熱心攤商阿龍當場制服他，並且報警 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄瑞豐夜市出現偷拍狼，熱心攤商阿龍還原當時情況。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄瑞豐夜市出現疑似偷拍狼，熱心攤商阿龍當場制服他，並且報警 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲偷拍狼手機內的照片。（圖／記者吳奕靖攝）

阿龍說這對情侶指控這名男子，手機拿在手上，但是角度特別低，感覺就像是在偷拍女子的裙底風光，所以情侶才會注意他很久，直到在阿龍的攤位時，大喊有色狼，阿龍出手相助，當場還大喊這名男子：「跪下」，而警方到場之後，仔細查看這名男子的手機，發現他的手機裡頭有在其他公眾場合拍攝女生下半身穿短裙的照片，只是沒有拍到私密處」。

事後在瑞豐夜市抓到疑似偷拍狼，攤商事後都議論紛紛，也對阿龍勇於出手的行為給予肯定，封他為英雄。阿龍也透露自己為何會這麼勇敢，原來過往在擔任替代役期間，是在監獄，所以他也學會擒拿術、搏擊等武術，他說：「我們是為了維護這個夜市，他也很無奈，為何會發生這種情況」。

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