逆倫弒父屍體丟山溝！台中碩士情侶見警上門　「超冷血反應」曝

▲2人見警方上門時態度相當從容冷靜，冷血反應令人髮指。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市驚爆情侶弒父案，32歲的江女因不滿父親阻擋她與男友張男(34歲)交往，且還不資助她出國念書，因此懷恨在心，父女感情破裂，2人竟聯手弒父棄屍。當警方循線找上門時，江女與張男神色從容冷靜，起初還否認殺人，直到警方出示相關物證後才終於坦承犯案。

警方調查，死者江男(57歲)在大里區某國小擔任警衛，婚後育有3名子女，由於反對32歲的長女與張男交往，父女感情生變，加上先前江女與男友雙雙前往國外念書，但卻因江父不願資助生活費，導致2人第二學期無以為繼，只好中斷學業返台，2人對此懷恨在心。

27日晚間11點多，江女與張男趁著江父下班後，3人在校外展開談判，期間一言不合，張竟持榔頭猛砸江父頭部致死，隨後再騎機車約10分鐘，前往太平區黃竹山區進德寺附近一處山溝中棄屍，還以石頭壓帆布蓋住屍體遮掩，一路上江女都騎車尾隨在後把風，待完成屍體棄置後，2人還一起回到住處。

▲2人騎車將江父屍體載往山區棄置。（圖／民眾提供）

由於江父遲遲未歸，警方接獲江家次女報案後火速調閱監視器追查，並在山區發現江父遺體，全案因此曝光，警方認定江女與張男涉有重嫌，依機車車牌掌握2人身分，並前往北屯區住處逮人。

當江女與張男見到警方上門時，態度十分沉著冷靜，還一度否認殺人，直到警方出示相關照片、證物後，2人眼見再也瞞不住，這才終於坦承犯行。隨後警方也在2人住處起出犯案用的榔頭、血衣等證物。

死者家人透露，江女與其男友都有碩士高學歷，先前出國念書，曾因父親拒絕資助而爆發多次爭吵，最終江女與男友不得已於今年2月中斷學業返台，一直未出門工作待在家中啃老，還因父親拒絕金援而懷恨在心，想不到最終竟會演變成逆倫弒父血案。

台中地檢署表示，29日下午已依殺人罪嫌將2人移送法辦，並認定2名涉案人涉嫌家暴殺人罪的犯嫌重大，且為5年以上之罪，有逃亡、串滅證之虞，當晚向台中地檢署聲請羈押獲准。至於死者，將安排擇日解剖複驗。

▼江女遭警方逮捕帶回。（圖／民眾提供）

