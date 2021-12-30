高雄2元水餃20年沒漲價1月熄燈　老顧客哀嚎老闆娘親曝原因

▲高雄岡山知名2元水餃攤即將歇業，老闆娘透露太累了！讓顧客大喊可惜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

你吃過的一顆水餃，價格多少錢呢？在高雄一家水餃店「一顆只要2塊錢」，相對現在萬物齊漲的時間點來說，可以說是非常佛心，所以名氣也特響亮，但是現在它也將吹熄燈號，不過並非是「壓力成本」，而是另有原因。

這家店就位在高雄橋頭區的隆豐路，是在路邊攤的形式經營，老闆娘最近丟出訊息表示即將歇業，讓人非常驚訝，仔細詢問，主要是老闆娘獨自經營，太累了，所以將在明年1月歇業。消息一出讓人非常驚訝，因為對照現在的物價成本，這家水餃店「一顆2塊錢」，還有酸辣湯20元的價格，是非常佛心。

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▲高雄岡山知名2元水餃攤即將歇業，老闆娘透露太累了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄岡山知名2元水餃攤即將歇業 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有顧客得知道到老闆娘即將歇業，大感可惜！他說：「現在外面已經找不到這種店家了，很可惜了」！也有人說：「從以前都是2塊到現在，都已經吃了好幾年了，味道沒有變，就連大小顆也都沒有變，我們也叫他不要停，但他還是要結束營業，所以我們這個月常常來啊」。

老闆娘說：「身體不好了哇！太累了，我的規劃就是這樣了，在這邊已經賣了20多年，我都不記得了」，老闆娘一邊煮水餃，一邊回答關於為何都能維持2塊的價格，她笑著說：「我不是看錢很重的人，反正有飯可以吃就好了，只是剛好規劃要結束營業，碰上物價上漲」，但是她話鋒一轉，也提醒政府應該對「物價上漲」這件事要關心。