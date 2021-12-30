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漁船失動力海上漂流　海巡尋獲拖帶人船均安

記者陳洋／澎湖報導

海巡署第十三巡防區指揮部於昨（29）日8時，接獲「新0泰」漁船電話報案，指稱「真0發」漁船28日4時30分，自馬公港出港作業，於七美海域失去聯絡，巡防區立即調派艦隊分署澎湖海巡隊10071巡防艇馳尋，順利於11時許尋獲，並將船隻平安拖返七美港碼頭停靠。

▲▼澎湖漁船失動力海上漂流。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖漁船失動力海上漂流。（圖／記者陳洋翻攝）

巡防區獲報本案後，立即派遣10071巡防艇馳援花嶼、七美海域附近協尋，11時許在七美西方23浬發現「真0發」船因主機故障失去動力漂流，人船均安，因「真0發」船噸位小，入夜後海象將轉差，且海域往來作業船隻眾多，恐有安全顧慮，經船長簽署同意緊急拖帶切結書後，16時由10071巡防艇順利將「真0發」船平安拖進七美港碼頭停靠。

船長表示，該船於28日4時30分自馬公港出港，航行至貓嶼西方海域時，因主機故障致失去動力，對於海巡能即時救援，確保人、船安全，致最高謝忱之意。

▲▼澎湖漁船失動力海上漂流。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖海巡隊順利於11時許尋獲，並將「真」船平安拖返。（圖／記者陳洋翻攝）

海巡署呼籲，海上作業船隻應隨時注意船體狀況及航行安全，遇有事故發生，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將立即派艇前往處理，以保障民眾生命財產安全。

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