睽違十年台南跨年將施放煙火　讓歌迷一飽眼福

▲台南「好YOUNG跨年演唱會」，將施放跨年煙火，在夜空璀璨綻放讓歌迷一飽眼福。（圖／喃虹映務提供，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南耶誕跨年系列活動的最終場「好YOUNG跨年演唱會」將於31日晚舉行，迷幻歌王林宥嘉、全方位天王炎亞綸、金曲歌后艾怡良、「情歌小天王」周興哲、「爆紅嘻哈創作歌手」高爾宣及其他人氣歌手輪番上陣，預計吸引10萬人次歌迷入場。

另睽違10年的台南市跨年煙火，在台南市開基玉皇宮贊助經費下，將再度施放，在夜空璀璨綻放，讓歌迷一飽眼福。

這場演唱會表演時間將近6小時，演出藝人多達15組（林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特?te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D、張羽靚），跨年前壓軸表演是「迷幻歌王」林宥嘉，不但獨家在台南演出，還將帶來整整半小時的完整演唱會等級表演，而跨年後則由全方位天王炎亞綸帶來多首動人歌曲加上偶像魅力，讓歌迷聽得如癡如醉。

12月31日下午1時起至2022年1月1日凌晨2時，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，請參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便，另來往台南府城東西地區的民眾提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；另南北往來民眾建議改行金華路、西門路及公園路，請民眾出遊前多加注意路況，並提前改道。

配合活動及交管措施，建平路（永華路二段—府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；另建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道亦開放停機車，請市民朋友依交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛亦依相關規定開罰及拖吊。

因停車空間有限，呼籲參加朋友搭乘大眾運輸工具（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站），等8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路)」、「南台別院」等站；詳細公車資訊請洽「大台南公車：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/」網站查詢）；因應觀光人潮及車潮出現，交通局規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車，以減少使用私人運具造成交通壅塞及停車不便的情形。

另台鐵局配合跨年活動增開列車，台南地區於2022年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至高雄，以服務參加活動民眾返家（詳情請至台鐵局網站查詢確認）。

台南市政府再次提醒，因國際病毒變異株Omicron的威脅，中央疫情指揮中心規定參加民眾於場內須全程配戴口罩，除補充水分外禁止飲食。此外，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾均不得參加活動，請在家收看電視及網路直播。