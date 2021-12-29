2021「台灣1件事改變最有感」　鄉民爆淚：回不去了

▲2021即將劃下句點！（圖／台北101提供）

記者邱晟軒／綜合報導

2021倒數最後2天！在迎接全新的一年之前，回顧過去一整年，大家經歷了許多紛紛擾擾，對此就有批踢踢網友詢問「今年臺灣有什麼改變是讓你各位最有感的啊？」貼文曝光後，掀起眾人熱議。

有一名網友29日在批踢踢八卦板以「今年臺灣最有感的改變」為題發文表示，眼看再3天就過完2021年了，讓他有感而發詢問眾人「今年臺灣有什麼改變是讓你各位最有感的啊？有沒有卦？」

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貼文曝光後，引起許多網友紛紛回應，「直轄市要增加了」、「滿街都是戴口罩！如果沒有新冠肺炎，一輩子都看不到這種景象」、「無辜的人死得特別多，社會安全網爛炸」、「精神病又犯法的人越來越多」、「停電變多了」、「停電變成人為問題」。

▲物價持續高漲，令民眾最有感。（示意圖／達志影像／美聯社）

不過綜合所有討論，多數人皆認為過去一整年房價、物價高漲最有感，「房價漲啊！住不起吃不起」、「房價漲300%！央行不升息繼續炒匯」、「房價跟物價直接噴飛」、「房價物價一去不回頭」、「吃的用的都漲價，超有感哦」、「什麼都變貴」。

根據《輔大東森智慧數據中心》調查指出，高達九成五民眾有感近期物價的上漲（非常有感覺75.4%、還算有感覺19.6%）；七成（70.2%）民眾對於政府抑制物價上漲的成效感到不滿意（非常不滿意36.9%、不太滿意33.3%）；六成（61.5%）民眾認為未來一年內整體物價仍會上漲（大幅上漲29.6%、小幅上漲31.9%）。顯示民眾擔心物價的上漲並對政府抑制物價措施沒有信心。

若與三個月前相比，僅不到２成（18.6%）的民眾每月生活開銷微幅或沒有增加（沒有增加4.1%、500元以內3.1%、501~1000元11.4%）；增幅1001元～5000元為多數民眾增加的金額，占比49.2%。

▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）